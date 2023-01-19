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春節天氣變化大！吳德榮：下周極寒冷直逼寒流 低溫下探6度

一張圖看春節連假天氣 前期天氣漸好溫暖、初二由北而南轉冷

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
春節天氣趨勢，連假前期天氣漸好、溫暖，返鄉出遊注意晨霧。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
春節天氣趨勢，連假前期天氣漸好、溫暖，返鄉出遊注意晨霧。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

春節天氣趨勢，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，連假前期天氣漸好、溫暖，返鄉出遊注意晨霧。

天氣風險公司說，春節假期間北、東部地區降雨機率較高，不過仍有好天氣的空檔，要好好把握。中南部地區相對穩定許多、晴到多雲為主。不過今年的春節連假長，下周中後期距離現在都還非常久遠、天氣及氣溫還有相當大的變化空間。

明天連假首日，北、東部都還是比較明顯的陰雨天氣。

21日除夕到22日初一天氣逐漸轉好、撥雲見日，氣溫也將逐日回升。中南部則是持續晴到多雲的穩定天氣、日夜溫差大，不過要留意早晚容易有局部低雲或霧影響能見度，開車返鄉或出遊要注意交通安全。

23日初二起強冷空氣南下，由北而南陸續轉冷。初二越晚越冷，目前預報資料來看至少會是強烈大陸冷氣團，有機會達到寒流等級。

24日初三到25日初四，清晨氣溫最低，北部市區低溫10度，郊區會再低一些，白天高溫也只有13-14度、全天寒冷。中南部早晚低溫也會低至12-13度，白天高溫仍可達到20度左右，還是有些日夜及南北氣溫差異，從南部北上時別忘了多帶些禦寒衣物。

天氣方面，北東部迎風面地區免不了又是陰雨天氣，中南部地區在初三這天雲量也有增多趨勢，目前來看還不至於有明顯降雨，初四雲量又會逐漸減少。

連假後期氣溫仍偏冷，預測不確定性較高。26日初五至27日初六強冷空氣減弱、各地天氣都會好轉，氣溫回升但仍偏低，還是有機會達到冷氣團等級，後續到連假尾聲的收假日可能都還是東北季風影響的天氣及氣溫型態，迎風面陰雨天氣、背風側相對比較穩定。

連假 冷氣團

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