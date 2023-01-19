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春節天氣變化大！吳德榮：下周極寒冷直逼寒流 低溫下探6度
今晨大台北東側、宜蘭局部短暫降雨，花蓮山區零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；新竹以南晴時多雲。白天起冷空氣略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷，日夜溫差大；北部11至19度，中部10至25度，南部11至26度，東部13至25度。
春節連假天氣部分，吳德榮說，明天小年夜至周六除夕晨東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降，低溫變化不大；水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕至周日年初一冷空氣減弱，氣溫回升，為短暫空檔；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，各地白天舒適、早晚偏涼微冷。
他說，下周一年初二至下周三初四另一波強冷空氣南下，氣溫逐日下降，初三、初四達寒流的機率高，平地最低氣溫將下探6度，高山有降雪機率。26日年初五、27日初六冷空氣逐日減弱，氣溫回升。28日初七又有一波相對較弱的冷空氣南下，影響程度待觀察。
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