過個年平均胖1.7公斤！ 醫師、營養師教你輕鬆圍爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總設計10道「減脂增肌享瘦年菜」。圖／台中榮總提供
台中榮總設計10道「減脂增肌享瘦年菜」。圖／台中榮總提供

國民健康署資料統計，農曆春節期間，近4成民眾體重增加，平均增1.7公斤，台中榮總設計10道「減脂增肌享瘦年菜」，以天然食材、優質蛋白質如魚肉、雞肉，搭配全穀雜糧、的橄欖油等烹調，熱量減4成，過年無負擔、輕鬆享受美食。

台中市衛生局長、醫師曾梓展提醒，民眾圍爐可掌握「春節飲食小撇步」，選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維年菜，留意健康美味三要點，飲食不過量，參考「我的餐盤」均衡飲食六口訣，並搭配運動，讓年假過得健康無負擔。

台中榮總營養師黃子睿說明，減脂增肌享瘦年菜的10道年菜為滷味肉凍拼盤、茶香腐皮捲、蔥肉捲、清蒸鱸魚、五味花枝、紹興醉蝦、清蒸彩蔬、長年菜、紅棗雞湯、紫薯牛奶雪花糕，1人份熱量700大卡。

黃子睿舉例，滷味肉凍拼盤以豬皮去油與豬腱做成滷凍，加蔬菜、海滯等滷味，取代年菜焢肉；茶香腐皮捲以香菇、綠豆芽爆香炒熟拌入茶汁為餡，再以腐皮捲好蒸熟；清蒸彩蔬則是花椰菜、香菇、山藥、玉米筍等蒸熟後刷上橄欖油，纖維素、維生素豐富。

曾梓展說明，圍爐外購年菜，留意外盒熱量標示，多買新鮮原態食物；「我的餐盤」每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙等六口訣。若外購年菜蔬菜量不足，可額外炒青菜或拿來煮湯，建議圍爐無糖茶取代含糖飲料。

曾梓展建議，春節每天保持運動至少30分鐘，每周累計150分鐘，多到台中綠空廊道、大坑步道及中央公園等特色景點走走，無法外出踏青也可選擇居家運動，如瑜珈、深蹲、重量訓練及有氧舞蹈等。歡迎運用台中市運動地圖( https://reurl.cc/0xQRE6 )搜尋鄰近運動場域，更多健康相關資訊可追蹤台中市政府衛生局官方臉書「健康小衛星」

台中榮總設計10道「減脂增肌享瘦年菜」。圖／台中榮總提供
台中榮總設計10道「減脂增肌享瘦年菜」。圖／台中榮總提供
台中榮總設計的「減脂增肌享瘦年菜」1人份熱量僅700大卡。圖／台中榮總提供
台中榮總設計的「減脂增肌享瘦年菜」1人份熱量僅700大卡。圖／台中榮總提供

年菜 台中榮總 衛生局

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