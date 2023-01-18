台博館永續年夜飯馬祖開動 展出特色「絡歲飯」

年夜飯即將開飯，你知道馬祖人的年夜飯有什麼特色？國立台灣博物館與馬祖民俗文物館合作，在馬祖舉辦「永續年夜飯—人類世的餐桌特展」巡迴展，介紹台灣多元族群的節慶料理，同時揭開節慶餐桌背後故事。台博館表示，此展特別結合馬祖在地節慶文化，加入紅糟雞湯、蝦蛄等在地年節美食，以及馬祖過年祭拜用的「絡歲飯」，還有親子共讀及電子互動區，適合闔家參與，即日起至4月30日止，到馬祖出遊的民眾可別漏掉。

台博館館長洪世佑表示，台博館自2016年起持續於農曆新年前辦理永續年夜飯計畫，探索餐桌背後複雜且跨領域的議題，認識不同族群的節慶飲食文化，不僅能認識台灣多元的樣貌，也能反思當今年夜飯受到商業流行和工業生產鏈影響下應如何永續發展前進。本次巡迴展特別為馬祖量身打造「永續行動系列教育活動」，呼應SDGs目標，展開全齡民眾推廣，希望激發馬祖朋友對永續未來的想像。

展覽包含「從產地到餐桌」、「看不見的年夜飯」、「永續年夜飯Action」等展示單元，介紹肉類菜餚的生態足跡、台灣常見的漁獲與生產方式、海洋垃圾汙染、廚餘問題等糧食與環境議題，並藉由臺灣各地不同族群與社群進行永續餐桌行動，包含台博館2022年「秀出你的年夜飯」網路串聯活動所徵集到由國小學童創作的永續年菜海報，鼓勵大眾重新想像人、節慶餐桌與大自然關係，以創造永續節慶文化。

馬祖場特別加入在地節慶文化與常民智慧，包括介紹馬祖人祝賀新年的吉祥話、展出潮間帶採集的討沰（thoˇ la）工具、螺貝類，以及馬祖海域常見的魚類標本。還有民間藝術團隊用海洋廢棄物做出的辦桌菜餚，也以臺博館的露脊鼠海豚骨骼標本，同時也是馬祖在地常見的鯨豚物種，搭配中華鯨豚協會從擱淺死亡鯨豚胃裡收集的塑膠袋，希望讓大眾正視塑膠與一次性垃圾對於海洋生態的危害。

台博館無法到現場觀展的民眾，也可以利用台博館線上環景觀展服務，還可進行線上互動遊戲，透過選購海鮮的過程學習如何利用消費行為維護環境資源、學習冰箱整理術正確保存食材。1月26日前拍下符合永續標準的聚餐菜色照片，就可至台博臉書粉絲專頁參加「秀出你的年夜飯」網路串連抽台博館限量的新春紀念品。

●台博館永續年夜飯線上展覽 https://sustainabletable.ntm.gov.tw/VRpanorama/ 國立台灣博物館與馬祖民俗文物館合作，在馬祖舉辦「永續年夜飯—人類世的餐桌特展」巡迴展，圖為馬祖過年祭拜用的「絡歲飯」象徵年年有餘。圖／台博館提供

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