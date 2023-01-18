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我禁陸製矽質鼻胃管 長照機構曝耗材用量最大反而是「它」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
經濟部17日晚間公告，中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口，我國長照機構目前多用台製鼻胃管，影響不大。示意圖。本報資料照片
經濟部17日晚間公告，中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口，我國長照機構目前多用台製鼻胃管，影響不大。示意圖。本報資料照片

經濟部17日晚間公告，中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口，經濟部長王美花今表示，陸製鼻胃管禁止進口，原因是醫材公會日前提出，中國製產品有「低價傾銷」情況，經過審議後決定禁止進口。一線長照機構表示，目前臨床上多使用台製鼻胃管居多，且行之有年，較少機會使用陸製鼻胃管，影響應不大。

貴族老人長期照顧中心主任桑予群表示，鼻胃管材質包括PVC及矽膠，多有健保給付，而矽膠鼻胃管有分為單支型及兩截式型，單支型約100至200元有健保給付，而兩截式約350至400元，無健保給付，兩者皆有民眾選用，不過兩截式好處是，僅留一小段在鼻子上，可避免患者意識不清拔鼻胃管，以及外出時不必掛著長長鼻胃管，影響外觀不好看，且戴口罩起來完全不影響。

桑予群表示，長期照護耗材最多是尿布、看護墊等，平均一個月價格3000至5000元不等，若更換頻率高費用也增加，不少機構、家屬思考改用布尿布，可重複清洗、使用。他說，以機構來說約七分之一的住民需插鼻胃管，通常是有吞嚥障礙、中風患者，因無法吞嚥但需維持生命，因此在醫院端放置鼻胃管，機構端每日提供流質食物、藥物。近年隨著安寧緩和照護、病人自主法推動，也有越多患者選擇不插鼻胃管。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松表示，相較護理之家未限制收住插管住民，老人福利機構則有規定，收治需置放管路住民不可超過整體住民半數，不過老福機構多使用台製鼻胃管，目前沒有缺貨問題，未來陸製商品受阻進口，不確定是否會缺貨，或許台灣醫材廠也會增加產能填補市場需求，可能要觀察3至6個月後才能得知。

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