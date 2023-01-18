「最美里長」陳紫渝仍是天選之人 現身三總全因這件事

三軍總醫院汀州院區持續活化，繼去年底啟用醫學影像中心，今日再召開「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，整合神經內科、胸腔內科、腸胃科、大直腸科、泌尿科及麻醉科等多元科別，讓北市民眾就近就醫、檢查。有「最美里長」美譽的24歲新北市永和區永福里里長陳紫渝，今天也現身三總揭幕儀式，不少醫護人員與她合影留念，成為現場另類嬌點。

陳紫渝表示，永和區居民較多看診的醫院包括有三總汀州院區、耕莘醫院、雙和醫院等，很高興三總引進更多醫療設備資源，造福附近鄉親長輩，期待未來有醫療需求可以過來看診。她也透露，自己很幸運還是「天選之人」，目前沒確診過，也已經打過三劑疫苗，最近有時間會去打第四劑疫苗，也呼籲民眾要遵守政府防疫規定，像她會隨身帶酒精消毒，以及常洗手、戴口罩。

三總院長王智弘表示，早期癌症發生時症狀大多不明顯，若有出現不適症狀，或有家族病史等高風險的民眾皆建議尋求醫療協助，汀州院區提供醫學中心最先進的設備及整合卓越的醫療團隊，能以高解析度與特殊的影像處理技術，及早辨認出神經、肺部及消化道的早期病變，達到早期發現、治療的效果，讓病人免於開刀及化學治療之苦。

50歲以上國人可透過國健署補助的糞便潛血檢查，評估自身大腸癌及大腸息肉的風險，定期以大腸鏡清除息肉，達到預防大腸癌。三總大腸直腸外科主任陳昭仰表示，汀州院區也引進無痛大腸鏡，讓患者有更多選擇。三總泌尿外科主治醫師曹智惟表示，透過膀胱內視鏡觀察尿道、男性攝護腺及膀胱結石、腫瘤、發炎、狹窄或解剖構造的改變，此外也引進軟式膀胱鏡，相較硬式更為舒適，感受性較好。

三總內視鏡中心主任黃天祐、汀洲院區內視鏡中心主任劉家宏表示，汀州院區目前有3間腸胃科檢查室、1間大腸直腸外科檢查室，未來一診次可安排12名病人檢查，內湖、汀州院區人力將互相支援，逐步提升檢查量能。

高齡化人口增加、慢性病普及，神經內科患者連年增長，三總汀州院區每個月神經內科門診約2300人次。三總神經科部主任周中興表示，此次新增包括神經電生理、血管超音波，利用影像檢查進行認知評估、認知測驗，神經檢查包括糖尿病患者出現手麻、腳麻、無力等，以及急性腦中風、頸動脈超音波、顱內動脈超音波，也提供腦電波檢查失智症、癲癇等，而確認失智症也有專業心理師進行認知測驗、心理評估。

周中興表示，今年第二季也將引進經顱磁刺激（rTMS），提供憂鬱症、腦中風後憂鬱、失智症、中風患者非侵入性治療。且過去三總四分之一服務量來自汀州院區，未來可讓民眾就近醫療。目前汀州院區有40床急診後送病床，周表示，為了讓病患集中治療，未來汀州院區也能協助急診中風患者進行相關檢查。 不少醫護人員搶著和「最美里長」陳紫渝拍照。記者許政榆／攝影 三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總大腸直腸外科主任陳昭仰（右）率團隊介紹大腸鏡設備。記者許政榆／攝影 三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總神經科部主任周中興表示，隨神經內科患者逐年增加，此次新增神經電生理、血管超音波，及急性腦中風、頸動脈超音波、顱內動脈超音波、腦電波檢查。記者許政榆／攝影 三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，左起為三總內視鏡中心主任黃天祐、汀洲院區內視鏡中心主任劉家宏、內科部胃腸肝膽科主任陳鵬仁。記者許政榆／攝影 三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮。記者許政榆／攝影 三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總泌尿外科主治醫師曹智惟表示，引進軟式膀胱鏡，相較硬式更為舒適，感受性較好。記者許政榆／攝影

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