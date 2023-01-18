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「最美里長」陳紫渝仍是天選之人 現身三總全因這件事

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
「最美里長」新北市永和區永福里里長陳紫渝和父親永和區協和里里長陳昱庭今出席三總汀州院區「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮。記者許政榆／攝影
「最美里長」新北市永和區永福里里長陳紫渝和父親永和區協和里里長陳昱庭今出席三總汀州院區「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮。記者許政榆／攝影

三軍總醫院汀州院區持續活化，繼去年底啟用醫學影像中心，今日再召開「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，整合神經內科、胸腔內科、腸胃科、大直腸科、泌尿科及麻醉科等多元科別，讓北市民眾就近就醫、檢查。有「最美里長」美譽的24歲新北市永和區永福里里長陳紫渝，今天也現身三總揭幕儀式，不少醫護人員與她合影留念，成為現場另類嬌點。

陳紫渝表示，永和區居民較多看診的醫院包括有三總汀州院區、耕莘醫院、雙和醫院等，很高興三總引進更多醫療設備資源，造福附近鄉親長輩，期待未來有醫療需求可以過來看診。她也透露，自己很幸運還是「天選之人」，目前沒確診過，也已經打過三劑疫苗，最近有時間會去打第四劑疫苗，也呼籲民眾要遵守政府防疫規定，像她會隨身帶酒精消毒，以及常洗手、戴口罩。

三總院長王智弘表示，早期癌症發生時症狀大多不明顯，若有出現不適症狀，或有家族病史等高風險的民眾皆建議尋求醫療協助，汀州院區提供醫學中心最先進的設備及整合卓越的醫療團隊，能以高解析度與特殊的影像處理技術，及早辨認出神經、肺部及消化道的早期病變，達到早期發現、治療的效果，讓病人免於開刀及化學治療之苦。

50歲以上國人可透過國健署補助的糞便潛血檢查，評估自身大腸癌及大腸息肉的風險，定期以大腸鏡清除息肉，達到預防大腸癌。三總大腸直腸外科主任陳昭仰表示，汀州院區也引進無痛大腸鏡，讓患者有更多選擇。三總泌尿外科主治醫師曹智惟表示，透過膀胱內視鏡觀察尿道、男性攝護腺及膀胱結石、腫瘤、發炎、狹窄或解剖構造的改變，此外也引進軟式膀胱鏡，相較硬式更為舒適，感受性較好。

三總內視鏡中心主任黃天祐、汀洲院區內視鏡中心主任劉家宏表示，汀州院區目前有3間腸胃科檢查室、1間大腸直腸外科檢查室，未來一診次可安排12名病人檢查，內湖、汀州院區人力將互相支援，逐步提升檢查量能。

高齡化人口增加、慢性病普及，神經內科患者連年增長，三總汀州院區每個月神經內科門診約2300人次。三總神經科部主任周中興表示，此次新增包括神經電生理、血管超音波，利用影像檢查進行認知評估、認知測驗，神經檢查包括糖尿病患者出現手麻、腳麻、無力等，以及急性腦中風、頸動脈超音波、顱內動脈超音波，也提供腦電波檢查失智症、癲癇等，而確認失智症也有專業心理師進行認知測驗、心理評估。

周中興表示，今年第二季也將引進經顱磁刺激（rTMS），提供憂鬱症、腦中風後憂鬱、失智症、中風患者非侵入性治療。且過去三總四分之一服務量來自汀州院區，未來可讓民眾就近醫療。目前汀州院區有40床急診後送病床，周表示，為了讓病患集中治療，未來汀州院區也能協助急診中風患者進行相關檢查。

不少醫護人員搶著和「最美里長」陳紫渝拍照。記者許政榆／攝影
不少醫護人員搶著和「最美里長」陳紫渝拍照。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總大腸直腸外科主任陳昭仰（右）率團隊介紹大腸鏡設備。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總大腸直腸外科主任陳昭仰（右）率團隊介紹大腸鏡設備。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總神經科部主任周中興表示，隨神經內科患者逐年增加，此次新增神經電生理、血管超音波，及急性腦中風、頸動脈超音波、顱內動脈超音波、腦電波檢查。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總神經科部主任周中興表示，隨神經內科患者逐年增加，此次新增神經電生理、血管超音波，及急性腦中風、頸動脈超音波、顱內動脈超音波、腦電波檢查。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，左起為三總內視鏡中心主任黃天祐、汀洲院區內視鏡中心主任劉家宏、內科部胃腸肝膽科主任陳鵬仁。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，左起為三總內視鏡中心主任黃天祐、汀洲院區內視鏡中心主任劉家宏、內科部胃腸肝膽科主任陳鵬仁。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總泌尿外科主治醫師曹智惟表示，引進軟式膀胱鏡，相較硬式更為舒適，感受性較好。記者許政榆／攝影
三總汀州院區今舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭牌啟用典禮，三總泌尿外科主治醫師曹智惟表示，引進軟式膀胱鏡，相較硬式更為舒適，感受性較好。記者許政榆／攝影

失智症 患者 陳紫渝

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