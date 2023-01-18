逾千名資深外籍看護轉中階人才 勞部：解決照顧空窗期勞雇雙贏

「移工留才久用方案」自去年4月30日起實施，截至今年1月8日，超過3千人申請轉換中階技術人才，已核准2215人，其中社福類1172人、產業類1043人。勞動部今表示，家庭類雇主替所聘僱的資深外籍看護工申請轉換為中階人才，除移工不再受在台工作年限限制、薪資提高，雇主也能解決重新聘僱的照顧空窗期、穩固照顧品質，可說是勞資雙贏。

勞動部勞動力發展署表示，雇主所聘僱的資深外籍家庭看護工不僅已經熟悉台灣的生活環境，對於家中失能者的照顧工作也更為熟練，如雇主將他們申請轉任為中階技術人力，不僅不用再擔心原聘僱的看護工因在台工作年限到期，不能繼續受僱工作外，雇主也因不須繳納就業安定費可稍減輕經濟負擔。

除此，發展署指出，轉任中階的資深外籍家庭看護工之後會有更好的職涯發展，且工作收入更高更穩定，對於工作能夠更加投入，將有助於失能者照顧品質的提升，又能在符合資格後申請永久居留，更有歸屬感，可說是勞雇雙贏。

發展署說明，目前雇主原聘僱的外籍家庭看護工，在台工作期間只要連續達6年或累計達11年6個月以上，每月總薪資達新台幣2萬4000元，且具備語言溝通能力及接受20小時補充訓練，或每月總薪資達新台幣2萬6000元以上，就可由雇主申請轉任為中階技術家庭看護工，繼續照顧家中的失能者，同時，轉任的外籍家庭看護工也因提高薪資所得，不用再擔心在台工作年限。

為家裡看護工申請轉換中階技術人才的潘小姐說，她所聘僱的資深外籍家庭看護工相當優秀，原本受限於在台工作年限最長14年的限制，時間一到就必須返國，無法繼續在台灣工作，必須重新聘僱適合的看護工所延伸的照顧空窗期，讓她非常煩惱，申請「移工留才久用方案」後，從此不再有工作年限限制，完全解照顧空窗期困擾。

發展署說，相關申請資訊可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」(https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor)查詢，或電洽勞動部電話服務中心（02）89956000，將由專人提供諮詢服務。

商品推薦