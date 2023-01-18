桃機「國門香」營造候機氛圍 寫下新春願望帶香膏回家

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
除了聞香體驗，「遇見國門香」活動也邀請旅客寫下新年期許參加抽獎活動，有機會獲得「國門香限定香膏」。圖／機場公司提供
除了聞香體驗，「遇見國門香」活動也邀請旅客寫下新年期許參加抽獎活動，有機會獲得「國門香限定香膏」。圖／機場公司提供

隨著國門解封，不少國人紛紛規畫出國旅遊行程，機場公司為歡迎久違的旅客，即日起至2月28日，於桃園機場A5、B5及D6候機室舉辦「遇見國門香」活動，將專屬台灣大自然的清香芬芳導入候機室，為旅客營造輕鬆、紓壓的候機氛圍，旅客寫下新年期許就能參加抽獎，還有機會將限定版香膏帶回家。

機場公司表示，2020年11月藉公司成立十周年之際，發表專屬香氛「國門香」，宣示從五感體驗出發提升服務品質。為了讓旅客收藏專屬臺灣的獨特芬芳，機場公司特別將國門香製作成香膏並規劃「遇見國門香」活動。

即日起至2月28日，旅客於桃園機場A5、B5及D6候機室除可聞香體驗外，還可利用現場所提供實體明信片或掃描QR code寫下新年期許，投入郵箱或線上填寫完成後，即可參加抽獎活動，有機會獲得桃園機場回寄的加蓋紀念章明信片，以及「國門香限定香膏」乙份。

桃園機場今年（2023）春節疏運期間旅客估計約有98萬8000多人次，為歡迎睽違已久的國際旅客及出遊國人，機場公司特別利用C1「木育森林候機室」，透過香氛自動噴霧機釋放「國門香」，搭配原有森林造景與鳥叫蟲鳴音效，讓旅客候機時彷彿置身臺灣山林之間，體驗桃園機場以客為尊的五感服務。

針對近期未有出國計畫的民眾，機場公司也可以上網共襄盛舉，同樣有機會獲得限定版香膏，為緊湊的生活注入紓壓能量，並期待下一趟飛行旅程。

機場公司將國門香製作成香膏，旅客或民眾參與活動即有機會獲得。圖／機場公司提供
機場公司將國門香製作成香膏，旅客或民眾參與活動即有機會獲得。圖／機場公司提供
「遇見國門香」邀請旅客品味臺灣山林清新自然味道，體驗桃園機場以客為尊的五感服務。圖／機場公司提供
「遇見國門香」邀請旅客品味臺灣山林清新自然味道，體驗桃園機場以客為尊的五感服務。圖／機場公司提供
桃園機場於A5、B5及D6候機室舉辦「遇見國門香」活動，將專屬臺灣大自然的清新芬芳導入候機室，歡迎久違的旅客。圖／機場公司提供
桃園機場於A5、B5及D6候機室舉辦「遇見國門香」活動，將專屬臺灣大自然的清新芬芳導入候機室，歡迎久違的旅客。圖／機場公司提供
機場公司利用C1木育森林候機室，透過香氛自動噴霧機釋放「國門香」，搭配森林造景，讓旅客彷彿置身臺灣山林之間。圖／機場公司提供
機場公司利用C1木育森林候機室，透過香氛自動噴霧機釋放「國門香」，搭配森林造景，讓旅客彷彿置身臺灣山林之間。圖／機場公司提供

桃園機場

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