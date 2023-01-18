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影／陸製螺螄粉是走私品 蘇貞昌：兩年沒收8400公斤

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌（左三）說，中國大陸的螺絲粉本來就不准進口，現在走私進口，2年來已沒收8400公斤，都是查扣、沒收、銷毀。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）說，中國大陸的螺絲粉本來就不准進口，現在走私進口，2年來已沒收8400公斤，都是查扣、沒收、銷毀。記者劉星君／攝影

經濟部要求業者下架大陸生產螺螄粉，在野黨批這是政治意識形態。行政院長蘇貞昌今表示，中國大陸的螺絲粉本來就不准進口，現在走私進口，2年來已沒收8400公斤，都是查扣、沒收、銷毀。

蘇貞昌說，食品安全第一，關係國人健康，也關係產業。台灣的螺獅粉品質好，政府不會管，中國大陸的螺獅粉本來就不准進口，現在走私進口，2年來已沒收8400公斤，都是查扣、沒收、銷毀，行之兩年多，現在用謠言亂批評，是不明就裡。

走私 蘇貞昌 螺螄粉

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