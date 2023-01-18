影／陸製螺螄粉是走私品 蘇貞昌：兩年沒收8400公斤

經濟部要求業者下架大陸生產螺螄粉，在野黨批這是政治意識形態。行政院長蘇貞昌今表示，中國大陸的螺絲粉本來就不准進口，現在走私進口，2年來已沒收8400公斤，都是查扣、沒收、銷毀。

蘇貞昌說，食品安全第一，關係國人健康，也關係產業。台灣的螺獅粉品質好，政府不會管，中國大陸的螺獅粉本來就不准進口，現在走私進口，2年來已沒收8400公斤，都是查扣、沒收、銷毀，行之兩年多，現在用謠言亂批評，是不明就裡。

商品推薦