南投信義鄉櫻花季19日登場 走春賞花泡湯買農產

中央社／ 南投縣18日電
南投縣櫻花季開跑。圖／聯合報系資料照
南投縣櫻花季開跑。圖／聯合報系資料照

南投信義鄉櫻花季1月19日至3月5日在草坪頭登場，當地種植4000多棵櫻花樹，目前花開2、3成，預估春節期間將有一番美景，鄉公所今天宣傳，邀民眾來賞花、泡湯、到梅子夢工廠買農產。

信義鄉櫻花季活動明天起在草坪頭熱鬧登場，鄉公所今天舉辦開鑼儀式，南投縣長許淑華、信義鄉長全志堅等人出席，許淑華致詞表示，每年信義鄉梅花、櫻花季吸引大批遊客上山遊賞，縣府近年陸續完成草坪頭公廁、櫻花步道、排水側溝等公設，相信有助觀光發展。

全志堅表示，信義鄉櫻花季於1月19日至3月5日展開，以草坪頭為主要場地，種植4000多棵櫻花樹，目前花開約2、3成，加上陸續綻放的李花、桃花，相信春節期間將有一番美景，賞花後可順道走訪神木村巨樟樹、到東埔溫泉區泡湯、採買在地最新鮮的高麗菜、茶葉等高山作物。

信義鄉公所發布新聞稿表示，為改善賞櫻期間交通，將機動交管並在愛玉橋旁設置大型臨時免費停車場，遊客可搭免費接駁車至園區入口，甲、乙類大型車輛須一律停在臨時停車場，小型車可停在免費停車場，或開入園區停車場由地主收費，入場費每人新台幣50元。

櫻花季 停車場 南投

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