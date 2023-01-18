春節北部初一宜出遊 「這兩天」各地迎寒流山區可望追雪
中央氣象局表示，明天清晨仍受大陸冷氣團影響，各地偏冷，白天冷氣團減弱氣溫就會逐漸回升。春節期間北部地區多為濕涼天氣，其中初一為北部雨勢最少的一天，民眾可把握機會出遊，初二(23日)強烈大陸冷氣團接近寒流等級冷空氣南下，初三晚間到初四清晨各地將迎來連假最低溫，北部3500公尺以上高山有降雪機率。
氣象局表示，明天清晨受大陸冷氣團影響，西半部、東北部地區低溫約12至14度、花東地區16、17度，白天冷氣團減弱氣溫回升，北部高溫約18至20度、中部及東部地區約21至23度、高屏地區則為25、26度，大台北及東北部地區有局部短暫雨降雨，花東地區則有零星降雨，桃園以南為多雲到晴天氣。
氣象局指出，小年夜(20日)東北季風增強，各地溫度些微下降1、2度，雨區擴大到北部、東部地區，且東北部及東部有局部較大雨勢。除夕(21日)、初一(22日)東北季風減弱，氣溫回升，北部地區約為21至23度、中南部地區25至28度，各地雨勢減少，其中初一為北部春節期間雨勢最少的一天，僅大台北及東半部地區有零星降雨。
氣象局表示，初二(23日)強烈大陸冷氣團接近寒流等級冷空氣南下，各地明顯轉冷，初三(24日)晚間到初四(25日)清晨為春節連假期間最低溫，北部地區約10度左右、中部地區11至12度、南部及花東地區約13至14度，且北部、東半部降雨範圍擴大，中南部仍為多雲到晴天氣。
氣象局也說，受強烈大陸冷氣團接近寒流等級冷空氣南下影響，初三、初四北部3500公尺以上高山有降雪機率；另外，小年夜、除夕中南部地區及初一西半部地區有局部霧，可能影響離島航班能見度，提醒民眾留意。
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