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外交部換護照人潮「排到天邊」 旅遊部落客建議：多預留時間

聯合新聞網／ 綜合報導
前台大感染科醫師林氏璧建議「寒假要出國的朋友，要多預留時間」。圖擷自林氏璧臉書「日本自助旅遊中毒者」
前台大感染科醫師林氏璧建議「寒假要出國的朋友，要多預留時間」。圖擷自林氏璧臉書「日本自助旅遊中毒者」

農曆春節倒數在即，許多上班族規劃出國旅行，慰勞自己一整年來的辛勞，知名旅遊部落客、前台大感染科醫師林氏璧指出，從昨（17）日上午8時就很多人在排隊領護照了，建議「寒假要出國的朋友，（辦護照）要多預留時間」。

林氏璧在臉書指出，他一早在7時50分就到台大醫院旁的外交部，領取家人的護照，發現北棟一樓大廳前面排了27個人，在8時30分開放上樓時，後面大概又多排了50個人以上，雖然領護照很快，他分享自己8時40分就領到走人了，但仍看到「排隊排到天邊」的場景。

他提醒民眾，「大家現在新辦護照抽號改到南棟，北棟的話是網路預約好，或是領護照的。剛剛經過南棟，排隊也是排到天邊。近來出國的人很多，桃園機場每天出境超過兩萬人，接下來應該也會很繁忙，寒假要出國的朋友請多預留時間喔」。

對此，還有網友提問「最近出境要抓多早到機場比較保險？」林氏璧回應「以前是抓2個小時，現在可能要3個小時」，有網友也分享「之前預約是10天前，現在是20天前，所以要辦護照時間不要抓太緊的好」、「我上次幫小孩排換照，總共大概花六個小時，中間有三個多小時出去逛街，因為拿到號碼牌後還得等，領到護照時也等了一個小時，工作人員告訴我『這種盛況已經四個多月了』」。

護照

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