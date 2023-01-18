低薪+通膨夾擊，加薪靠自己！揭開保險業年薪破百、狠甩各行業秘辛

「每天早出晚歸、加班加到爆肝，為什麼領到的薪水只能勉強餬口？」「光是養活自己就已經很辛苦了，哪敢生小孩？更別提買房！」這是許多台灣年輕人共同的吶喊；低薪、窮忙的職場困境，加上通膨夾擊，讓許多受薪階級處於集體焦慮。當大環境挑戰越來越多，如何逆勢為自己開創一條寬廣新路？考驗著現代青年的勇氣和想像力。

低薪、窮忙的職場困境，加上通膨夾擊，年輕人需要逆勢找出路。 (圖／吳彥鋒 攝影)

不想被死薪水綁住，靠保險逆轉人生國泰人壽林瓖沂行銷總監生長在雲林縣，家境清貧的她，高職畢業即出社會工作，擔任過餐廳服務生、服飾店店員，也曾擺過地攤。朋友的媽媽看她十分勤奮上進，便邀請她加入國泰人壽。

林瓖沂認為，「工作就算再拚，薪水不過這樣，轉行做保險，或許是逆轉人生的好機會。」因此在Mentor手把手的協助下，努力準備考試，一舉考取保險證照。

爸爸聽說她要做保險，第一句話就說：「不准揪親戚去跟妳買保險。」林瓖沂在完全沒有人脈的情況下，運用公司服務件資源進行陌生開發，憑著一股熱忱和衝勁，漸漸累積了穩定的客源。

「國泰人壽最好的地方，就是擁有豐富的集團資源，有許多公家機關、醫院、校園的服務資源，讓新進人員不需要透過親戚朋友，也能創造許多潛在的銷售機會。」

林瓖沂高職畢業即出社會工作，現為國泰人壽展業區副理、行銷總監。 (圖／吳彥鋒 攝影)

辛苦兩年打底基礎，後面就能倒吃甘蔗剛開始的那幾年，林瓖沂的業績尚不穩定，對金錢極度沒有安全感的她，早上4點半到海邊摸蚵仔打工，8點半再進辦公室，刻苦耐勞的精神讓同事們都驚呆了；直到入行兩年、升上襄理後，她才放棄打工、專職投入保險。

「我現在都告訴新人，做保險要有『置之死地而後生』的態度，辛苦兩年，不睡午覺，打底基礎，撐過去之後就能倒吃甘蔗，享受甜美的收成。」林瓖沂笑著說。

除了積極、有紀律的跑業務，林瓖沂也把握時間上課，充實專業。有別於同業大多是透過師徒制來培訓新人，國泰人壽有專為新人打造的52堂實戰課程，也有依據不同職級的分級教育課程、與時俱進的線上學習「威課講堂」，讓同仁按照自身需求選擇適合的課程。「公司提供完善的培訓計畫，搭建學習平台，讓同仁不用花錢就可以持續學習、不斷進步，和高端客戶互動時也有共同話題。」

林瓖沂認為，不停止學習、長期上課最大的收穫，是「提升我的形象和談吐，增強專業知識，讓我能夠服務高資產客戶。」

林瓖沂認為公司完整豐富的培訓計畫，讓她談吐和專業一併提升。 (圖／吳彥鋒 攝影)

沒有後台也能升遷，員工五星級福利心意無限入行13年，林瓖沂從清晨在海邊摸蚵仔、下午在廟前賣蒜頭的小妹，變身成為年收數百萬、獨當一面的主管，她認為國泰人壽升遷管道透明公平，「只要業績達標，就算沒有背景、沒有後台也可以升遷。」業務員可以根據自己的個性及生涯規劃，朝向「頂尖業務員」或「主管職」發展。「也可以兩者並進，和我一樣身兼雙職，盡情發揮不用設限。」

對林瓖沂來說，國泰人壽不僅是實現夢想的舞台，更像她的第二個家。「公司有很好的員工福利，例如：我媽媽前年開刀，因為我是國壽員工，所以也領到了眷屬團保的保障，我很感謝公司這份照顧家人的心意。」若同仁想要繼續升學，或攻讀研究所進修深造，國泰人壽也提供升學進修補助，「公司支持員工完成學業，這一點真的很暖心。」

國泰人壽透明的升遷制度、五星級員工福利，讓林瓖沂感到很暖心。 (圖／吳彥鋒 攝影)

面對台灣普遍低薪環境，常聽到年輕人感嘆「錢歹賺」，甚至認為乾脆「躺平」就好。林瓖沂鼓勵大家，「在你還能賺錢的時候，絕對不要選擇安逸；因為你將來賺錢的時間只會越來越少，但是需要花的錢還有很多。」

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