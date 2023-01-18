經濟部禁中國製鼻胃管進口 主因是醫材公會憂心這件事

經濟部昨晚公告中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口，經濟部長王美花今表示，陸製鼻胃管禁止進口，原因是醫材公會日前提出，中國製產品有低價傾銷情況，經過一定機制審議後，官方依據客觀情形決定禁止進口。台灣醫療暨生技器材工業同業公會（簡稱醫材公會）秘書長譚卓然說，會員發現，中國大陸製鼻胃管進口價格與台灣製相同產品便宜價差達2至3成，為保護國內業者，公會收到會員反映後向貿易局提案。

譚卓然說，醫療器材產品範圍類別高達數千類，不是所有產品台灣都有做，但就製造鼻胃管因國內廠商已投入研發、製造，但到醫院行銷、招標卻發現陸製產品便宜許多，影響國內業者生計。並希望業者多留在國內生產，如果受中國大陸產品衝擊過大，業者不是出走，就是關門。

據公會統計，國內去年中國大陸醫材產品輸入申請案70件，其中25件為相關產品有在國內產製，進口後確實影響國內業者生存，不同意進口，並非限制所有中國大陸醫材產品不可進口。

譚卓然指出，如新冠疫情爆發5個月後，台灣突然發生買不到紗布，原因是幾乎所有紗布來自中國大陸，武漢又是生產紗布的重點地區，封城後生產、運輸中斷，國內自然沒有紗布可用，而導尿管、餵食管等產品也有相似的狀況。

依健保署統計，110年特材健保申報情形，國內共使用68萬8923條鼻胃管，其中中國大陸製占27%、18萬7008條。譚卓然指出，禁止中國大陸製鼻胃管進口後的短缺部分，可以從其他國家進口，國內民眾使用不會受到影響。

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