快訊

農委會認定張善政服務計畫案侵權 將向宏碁追討計畫經費

印尼外海發生規模7.2地震！發布海嘯警報

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片是演的 誤導消費者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟部禁中國製鼻胃管進口 主因是醫材公會憂心這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
經濟部昨晚公告中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口。示意圖。本報資料照片
經濟部昨晚公告中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口。示意圖。本報資料照片

經濟部昨晚公告中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口，經濟部長王美花今表示，陸製鼻胃管禁止進口，原因是醫材公會日前提出，中國製產品有低價傾銷情況，經過一定機制審議後，官方依據客觀情形決定禁止進口。台灣醫療暨生技器材工業同業公會（簡稱醫材公會）秘書長譚卓然說，會員發現，中國大陸製鼻胃管進口價格與台灣製相同產品便宜價差達2至3成，為保護國內業者，公會收到會員反映後向貿易局提案。

譚卓然說，醫療器材產品範圍類別高達數千類，不是所有產品台灣都有做，但就製造鼻胃管因國內廠商已投入研發、製造，但到醫院行銷、招標卻發現陸製產品便宜許多，影響國內業者生計。並希望業者多留在國內生產，如果受中國大陸產品衝擊過大，業者不是出走，就是關門。

據公會統計，國內去年中國大陸醫材產品輸入申請案70件，其中25件為相關產品有在國內產製，進口後確實影響國內業者生存，不同意進口，並非限制所有中國大陸醫材產品不可進口。

譚卓然指出，如新冠疫情爆發5個月後，台灣突然發生買不到紗布，原因是幾乎所有紗布來自中國大陸，武漢又是生產紗布的重點地區，封城後生產、運輸中斷，國內自然沒有紗布可用，而導尿管、餵食管等產品也有相似的狀況。

健保署統計，110年特材健保申報情形，國內共使用68萬8923條鼻胃管，其中中國大陸製占27%、18萬7008條。譚卓然指出，禁止中國大陸製鼻胃管進口後的短缺部分，可以從其他國家進口，國內民眾使用不會受到影響。

醫材 健保

延伸閱讀

中國製矽質鼻胃管禁輸入 食藥署：國貿局主導評估

批工業油電補助淪氣候治理漏洞 環團5訴求籲經濟部終止地獄輪迴

經濟部：陸製螺螄粉是走私品 下架與「統戰」無關

從大陸進口「螺螄粉」違法 經濟部要求通路全下架

相關新聞

明天春節前最後一個上班日 國道、省道車流一次看

明天為春節前最後一個上班日，高速公路局預估，國道雙向交通量約105百萬車公里，不會達到壅塞狀況，交通量多集中在初一到初五...

每坐30分鐘起來走5分鐘 新研究：當天血糖、血壓可下降

現代工作型態正導致人們長時間久坐，抵消工作久坐影響所需的最少活動量是多少？哥倫比亞大學團隊一項新研究有答案：久坐期間每半小時起來走路 5 分鐘就能「調節」一些負面影響，比如與整天坐著的人相比，走個路能讓血糖、血壓下降。

經濟部禁中國製鼻胃管進口 主因是醫材公會憂心這件事

經濟部昨晚公告中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口，經濟部長王美花今表示，陸製鼻胃管禁止進口，原因是醫材公會日前提出，中國製產品...

台灣人春節最想去哪？Google互動最多在台中

台中市長盧秀燕今天主持台中市梧棲國小新校舍、操場跑道及公共藝術今天啟用典禮，有報導指出，台灣人春節最想去哪？Google...

趕在春節前 台南市食用番茄災損救助金入袋

年底高溫乾旱，農委會公告南市食用番茄列入農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助金5萬1000元，經市府團隊與中央...

禁陸製矽質鼻胃管 王美花：防低價傾銷

經濟部近期指出，中國大陸製「螺螄粉」、黃飛紅麻辣花生均未開放進口，市面上流通商品為不合法的「走私品」或「虛報品」，昨再宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。