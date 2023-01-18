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因應春節連假南庄車潮高峰 警方將實施交通疏導及管制

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份、三灣、南庄交通動線圖。圖／頭份警分局提供
頭份、三灣、南庄交通動線圖。圖／頭份警分局提供

苗栗縣頭份警分局因應南庄地區在春節連假可能湧入大量車潮、人潮，元月22日大年初一至初五將加派警力交通疏導並實施交管，管制時間每日上午9點至下午6點時；警方提醒，易壅塞地區包括南庄老街、124線及中正、中山、文化路、獅頭山風景區、蘇維拉出入口、頭份交流道等地。

頭份警分局指出，春節連假從1月20至29日，南庄地區車潮預計大年初一至初五達到最高峰；南庄外環道目前畫設雙向2車道及機車專用道，烏蛇嘴至永興橋畫設雙向4車道，估計春節連假下午時段，車潮將由南庄往三灣、頭份方向，烏蛇嘴處易有回堵情形，為有效疏解車潮，將於烏蛇嘴實施號誌強制閃光，並由警方交通疏導，待車潮緩解後恢復燈號自動運行，易壅塞時段由南庄中正路往124線號方向（南庄往三灣）將設置右轉專用車道，避免單一時相造成壅塞。

春節連假間南庄老街人潮車潮多，將透過廣播電台提供即時路況，如南庄老街湧現大量遊客，建議先到鄰近周邊觀光景點遊覽，例如蓬萊護魚溪步道、東河向天湖部落參觀賽夏族民俗文物館，避開熱門時段，以免影響出遊心情。

旅遊結束後由南庄出發返程的旅客，可多利用苗栗「新中橫」公路南下往泰安溫泉，或由124線銜接台3線北上往頭份交流道、新竹峨嵋離開，避開壅塞。

台灣好行巴士上下車點及苗栗客運改由外環道進出，苗客南庄站將於春節連假前完成公告，1月22日初一至1月26日初五全天候實施，遇車流壅塞時警方將協助運轉。

頭份警分局並協調南庄地區私人停車場及民宿業者，1月20至26日加派人員管控出入口交通秩序，警方將視交通流量機動調派警力，協助指導交通疏導。

分局並已製作道路指示牌，導引出遊民眾多利用苗栗北橫124丙線，節省往返南庄及頭份市區時間，以分散出遊車潮，減少壅塞情況。

苗栗縣頭份警分局因應南庄地區在春節連假可能湧入大量車潮、人潮，元月22日至26日（大年初一至初五）將加派警力交通疏導、實施交管。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份警分局因應南庄地區在春節連假可能湧入大量車潮、人潮，元月22日至26日（大年初一至初五）將加派警力交通疏導、實施交管。圖／頭份警分局提供

南庄 車潮 連假

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