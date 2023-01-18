今年首例流感死亡病例 7旬嬤未接種疫苗不治

冬季是呼吸道疾病好發時節，國內流感疫情也逐漸升溫，再增三例重症個案，其中一例死亡，為南部70多歲女性，檢驗為B型流感。疾管署副署長羅一鈞表示，這是本流感季第四例死亡病例，也是今年首例流感死亡病例。去年12月中旬以來，B型流感四例、A型流感的H3N2四例、H1N1一例，B型流感是否超過A型流感還需要觀察。

羅一鈞表示，近期門急診類流感診人次呈上升趨勢，陸續出現流感重症確定病例。新增一例死亡個案為南部70多歲女性，未接種流感疫苗，有糖尿病及高血壓病史，於去年12月17日因呼吸急促就醫，並於12月18日收治加護病房，流感快篩檢驗為B型。後因心衰竭併心因性休克於今年1月8日不幸病逝。另新增兩例重症個案分別為50多歲男性和90多歲女性，皆未接種流感疫苗。

依疾管署監測資料顯示，上周（1月8日至1月14日）門急診類流感就診達4萬5284人次，近期呈上升趨勢。羅一鈞表示，去年和前年的同期就診人次分別為2萬7千多人和3萬7千多人，但新冠肺炎疫情剛開始時（2020年）同期為12萬5千多人。

目前類流感就診人次比前兩年的就診人次高，預期疫情雖可能跟著春節人流上升，但未超過新冠疫情前的就診，應該不會出現急診壅塞的情形。

根據統計，近四周社區合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒、單純疱疹病毒及呼吸道融合病毒為多，其中流感病毒分離以A型H3N2為主。本流感季自去年10月1日起至今年1月16日止，流感併發重症病例累計23例，包括17例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占43%、22例未接種本季流感疫苗，占占96%、15例具慢性病史，占65%。其中死亡4例均為65歲以上具慢病史長者，均未接種本季流感疫苗。

羅一鈞表示，目前公費流感疫苗約剩四萬多劑。農曆春節假期將至，民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，及早就醫。 羅一鈞表示，去年12月中旬以來，B型流感四例、A型流感的H3N2四例、H1N1一例，B型流感是否超過A型流感還需要觀察。圖／指揮中心提供

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