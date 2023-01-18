西濱公路苗栗段埋大地雷！後龍觀海大橋南北各2車道

112年春節連續假期自1月20日至1月29日共計10天，明天傍晚過後可能就會湧現返鄉車潮，但台61西濱公路苗栗後龍觀海大橋因北向橋梁施工，目前北向車道縮減2線，南向僅1車道供通行，平日都是交通瓶頸，連假更將成為大地雷。

公路總局第二養工處苗栗工務段段長陳禎康表示，目前施工現場仍加緊趕工中，預計明天完成南向車道能達2線車道通行，以降低壅塞情況。

苗栗工務段也指出，今年依春節假期特性及交通趨勢，1月22日(初一)~26日(初五)多為遊憩旅次；1月27日(初六)~29日(初八)多為返回工作地旅次，預估這3天台61線下午至晚間出現大量車潮。

1月24日(初三)至1月26日(初五)每日12時至24時，高速公路局封閉苗栗縣竹南鎮國3西濱交流道北向匝道，如要行駛高速公路請往北直行至香山交流道，往濱海地區請繼續直行台61線。

另外，1月27日(初六)高速公路局國3西濱交流道未封閉，當日如國道壅塞，仍請往北直行至香山交流道，請勿在西濱主線排隊，以免產生危險及造成台61線回堵。

因應台61線全線通車後連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，為有效疏解台61線北上車流，在竹南路段也將實施部分交通管制措施；1月24日(初三)至1月26日(初五)止共計3天，每日中午12點至晚上21點，依時段封閉台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+250復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口及台61線101K+300苗11大山腳路口等6處平交路口。

平交路口封閉是採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。 台61西濱公路後龍觀海大橋因北向橋梁施工，目前北向車道縮減2線，南向僅1車道可供通行。記者吳傑沐／攝影

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