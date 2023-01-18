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桃園竹圍漁港春節旅氣旺 警點名4替代道路免塞車

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
警方提醒，中壢青埔往國道2號大竹交流道方向行駛，如遇交通壅塞，可於110甲線（大園區中正東路）路口右轉往國道1號內壢交流道方向，或左轉往國道2號大園交流道方向分流。圖／大園分局提供
警方提醒，中壢青埔往國道2號大竹交流道方向行駛，如遇交通壅塞，可於110甲線（大園區中正東路）路口右轉往國道1號內壢交流道方向，或左轉往國道2號大園交流道方向分流。圖／大園分局提供

春節連假將至，桃園市大園區竹圍漁港逢假期常吸引大量遊客，大園警分局今表示，因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，警方提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉以分散車流、維持行車順暢。

大園警方指出，竹圍漁港可分4線進入，其中台15線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港，台15線北上車輛則可由台15甲線，進入竹圍漁港停車場。

另外兩條路線分別是，台4線往漁港路車輛可從建國路接台15線北上，由彩虹橋進入竹圍漁港；台15線與漁港路口壅塞時，則可由台15甲線至竹圍漁港停車場。

此外，青埔地區近年來發展快速，為避免往返車潮集中造成壅塞情形，大園警方也提醒，中壢青埔往國道2號大竹交流道方向行駛，如遇交通壅塞，可於110甲線（大園區中正東路）路口右轉往國道1號內壢交流道方向，或左轉往國道2號大園交流道方向分流，以避免塞車。

年節將至，大園警分局提供4條前往竹圍漁港路線。圖／大園分局提供
年節將至，大園警分局提供4條前往竹圍漁港路線。圖／大園分局提供
年節將至，大園警分局提供4條前往竹圍漁港路線。圖／大園分局提供
年節將至，大園警分局提供4條前往竹圍漁港路線。圖／大園分局提供

國道 替代道路 連假

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