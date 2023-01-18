快訊

農委會認定張善政服務計畫案侵權 將向宏碁追討計畫經費

印尼外海發生規模7.2地震！發布海嘯警報

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片是演的 誤導消費者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新菸防法空白授權空間大 民團3示警盯衛福部：勿給菸商法律假期

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台灣拒菸聯盟憂心，「菸害防制法」新法公告實施日前，菸商恐會大肆宣傳加熱菸載具廣告，屆時街頭恐林立看板，利用新穎廣告吸引年輕一代。記者許政榆／攝影
台灣拒菸聯盟憂心，「菸害防制法」新法公告實施日前，菸商恐會大肆宣傳加熱菸載具廣告，屆時街頭恐林立看板，利用新穎廣告吸引年輕一代。記者許政榆／攝影

逾16年未修法的「菸害防制法」，1月12日終在立院三讀完成修法，新法明定提高禁菸年齡至20歲、擴大紙菸限管範圍、禁止電子煙、加味菸等，也將加熱菸菸草柱、載具納管，不過新法牽涉多項相關辦法，須同步修正，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體今呼籲，政府應提前完成3件事，否則等同給「加熱菸菸商法律假期」，甚至造成「全台約5萬家零售商違法遭罰」等後果。

拒菸團體列舉出3件事項，第一，菸害防制法公告施行之日，必須同步依第7條公告「加熱菸為指定菸品」。第二，菸害防制法公告施行之日，必須同步公告修正後「菸品資料申報辦法」。第三，販賣菸品的場所應依第13條規定，完成更新標示。

董氏基金會執行長姚思遠表示，董氏推動修法多年皆未成功，今年之所以有積極成果，除了電子煙造成人體嚴重健康危害已不容忽視，董氏、拒菸團體認為「政府為了讓加熱菸合法」而促成修法，但新法中創造許多「新名詞」，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等，在其他國家根本沒看過，我國修法刻意用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。

姚思遠說，新法第7條雖主要針對加熱菸做規範，但條文寫「經主管機關指定菸品」，若主管機關不將加熱菸作為指定菸品，後續加熱菸不必做健康風險評估，可當一般菸品賣，加熱菸載具廣告、宣傳也不受新法第12條限制，未來加熱菸菸商就能大肆宣傳載具品牌，於街頭林立看板、甚至免費贈送載具給民眾，吸引民眾使用加熱菸，「希望我們是以小人之心，度君子之腹，提醒政府不要發生這樣的狀況」。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長、台大醫院家醫科主治醫師郭斐然表示，加熱菸因為特殊性質，未來除了牽涉「健康風險評估」以外，政府也應同步修正「菸品資料申報辦法」，於當中增加應申報項目，且未依修正後辦法完成申報之菸草柱，均屬違法，不應於市面販售。

郭斐然表示，加熱菸除了菸草成份，更含有多種添加物，根據世界衛生組織（WHO）歐洲分部2020年一份文件指出，加熱菸內約5至30％的重量是促進煙霧產生的添加物，但添加物內容「一直成謎」，政府必須掌握添加物相關毒性資料，且具有查核能力，並要求菸商如實申報，不得因稱商業機密而不願揭露，如實把關。

郭斐然指出，加熱菸中的菸草本身是危害物質，人到25歲才會發育成熟，人腦前額葉會受到尼古丁影響，包括情緒控制、衝動、認知學習等，因此青少年應避免使用菸品。雖我國禁菸年齡從18歲提高到20歲，但相較其他國家沒有比較嚴格，像是美國規定21歲。部分人士質疑民法已將成年人定義18歲，禁菸年齡應比照，但民法是基於教育普及立場，「但人體生理年齡、腦部結構不會改變，這與民法修法無關」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，新法第13條規定，販賣菸品場所需標示「吸菸有害健康」、「未滿20歲及孕婦不得吸菸」、「本場所不供應菸品或加熱菸載具予未滿20歲者」等文字，因此菸防法公告實施日前，全國1.5萬家連鎖零售商店、總計5萬個零售通路須更新標示，否則新法上路，即將面臨違法被罰。全國家長會長聯盟理事長黃正銘也表示，各台家長團體將大力協助，回報尚未更新禁菸標示的店家。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台灣拒菸聯盟憂心，「菸害防制法」新法公告實施日前，菸商恐會大肆宣傳加熱菸載具廣告，屆時街頭恐林立看板，利用新穎廣告吸引年輕一代。記者許政榆／攝影
台灣拒菸聯盟憂心，「菸害防制法」新法公告實施日前，菸商恐會大肆宣傳加熱菸載具廣告，屆時街頭恐林立看板，利用新穎廣告吸引年輕一代。記者許政榆／攝影
台灣拒菸聯盟今召開記者會，提醒政府「菸害防制法」修法後，在公告實施日前，須先完成三項準備工作，避免提供菸商法律假期，造成5萬家零售商可能受罰。記者許政榆／攝影
台灣拒菸聯盟今召開記者會，提醒政府「菸害防制法」修法後，在公告實施日前，須先完成三項準備工作，避免提供菸商法律假期，造成5萬家零售商可能受罰。記者許政榆／攝影
台灣拒菸聯盟今召開記者會，提醒政府「菸害防制法」修法後，在公告實施日前，須先完成三項準備工作，避免提供菸商法律假期，造成5萬家零售商可能受罰。記者許政榆／攝影
台灣拒菸聯盟今召開記者會，提醒政府「菸害防制法」修法後，在公告實施日前，須先完成三項準備工作，避免提供菸商法律假期，造成5萬家零售商可能受罰。記者許政榆／攝影

禁菸 菸草

延伸閱讀

懶人包／「菸害防制法」15年終修法 電子煙加熱菸5QA一次看

「菸害防制法」三讀 納管加熱菸、禁電子煙

將禁電子煙、納管加熱菸…菸防法三讀通過 違反業者最高罰5千萬

徐書磊／《菸害防制法》爭議：加熱菸載具該列管？安全如何檢驗？

相關新聞

明天春節前最後一個上班日 國道、省道車流一次看

明天為春節前最後一個上班日，高速公路局預估，國道雙向交通量約105百萬車公里，不會達到壅塞狀況，交通量多集中在初一到初五...

每坐30分鐘起來走5分鐘 新研究：當天血糖、血壓可下降

現代工作型態正導致人們長時間久坐，抵消工作久坐影響所需的最少活動量是多少？哥倫比亞大學團隊一項新研究有答案：久坐期間每半小時起來走路 5 分鐘就能「調節」一些負面影響，比如與整天坐著的人相比，走個路能讓血糖、血壓下降。

經濟部禁中國製鼻胃管進口 主因是醫材公會憂心這件事

經濟部昨晚公告中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口，經濟部長王美花今表示，陸製鼻胃管禁止進口，原因是醫材公會日前提出，中國製產品...

台灣人春節最想去哪？Google互動最多在台中

台中市長盧秀燕今天主持台中市梧棲國小新校舍、操場跑道及公共藝術今天啟用典禮，有報導指出，台灣人春節最想去哪？Google...

趕在春節前 台南市食用番茄災損救助金入袋

年底高溫乾旱，農委會公告南市食用番茄列入農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助金5萬1000元，經市府團隊與中央...

禁陸製矽質鼻胃管 王美花：防低價傾銷

經濟部近期指出，中國大陸製「螺螄粉」、黃飛紅麻辣花生均未開放進口，市面上流通商品為不合法的「走私品」或「虛報品」，昨再宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。