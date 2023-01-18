新菸防法空白授權空間大 民團3示警盯衛福部：勿給菸商法律假期

逾16年未修法的「菸害防制法」，1月12日終在立院三讀完成修法，新法明定提高禁菸年齡至20歲、擴大紙菸限管範圍、禁止電子煙、加味菸等，也將加熱菸菸草柱、載具納管，不過新法牽涉多項相關辦法，須同步修正，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體今呼籲，政府應提前完成3件事，否則等同給「加熱菸菸商法律假期」，甚至造成「全台約5萬家零售商違法遭罰」等後果。

拒菸團體列舉出3件事項，第一，菸害防制法公告施行之日，必須同步依第7條公告「加熱菸為指定菸品」。第二，菸害防制法公告施行之日，必須同步公告修正後「菸品資料申報辦法」。第三，販賣菸品的場所應依第13條規定，完成更新標示。

董氏基金會執行長姚思遠表示，董氏推動修法多年皆未成功，今年之所以有積極成果，除了電子煙造成人體嚴重健康危害已不容忽視，董氏、拒菸團體認為「政府為了讓加熱菸合法」而促成修法，但新法中創造許多「新名詞」，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等，在其他國家根本沒看過，我國修法刻意用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。

姚思遠說，新法第7條雖主要針對加熱菸做規範，但條文寫「經主管機關指定菸品」，若主管機關不將加熱菸作為指定菸品，後續加熱菸不必做健康風險評估，可當一般菸品賣，加熱菸載具廣告、宣傳也不受新法第12條限制，未來加熱菸菸商就能大肆宣傳載具品牌，於街頭林立看板、甚至免費贈送載具給民眾，吸引民眾使用加熱菸，「希望我們是以小人之心，度君子之腹，提醒政府不要發生這樣的狀況」。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長、台大醫院家醫科主治醫師郭斐然表示，加熱菸因為特殊性質，未來除了牽涉「健康風險評估」以外，政府也應同步修正「菸品資料申報辦法」，於當中增加應申報項目，且未依修正後辦法完成申報之菸草柱，均屬違法，不應於市面販售。

郭斐然表示，加熱菸除了菸草成份，更含有多種添加物，根據世界衛生組織（WHO）歐洲分部2020年一份文件指出，加熱菸內約5至30％的重量是促進煙霧產生的添加物，但添加物內容「一直成謎」，政府必須掌握添加物相關毒性資料，且具有查核能力，並要求菸商如實申報，不得因稱商業機密而不願揭露，如實把關。

郭斐然指出，加熱菸中的菸草本身是危害物質，人到25歲才會發育成熟，人腦前額葉會受到尼古丁影響，包括情緒控制、衝動、認知學習等，因此青少年應避免使用菸品。雖我國禁菸年齡從18歲提高到20歲，但相較其他國家沒有比較嚴格，像是美國規定21歲。部分人士質疑民法已將成年人定義18歲，禁菸年齡應比照，但民法是基於教育普及立場，「但人體生理年齡、腦部結構不會改變，這與民法修法無關」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，新法第13條規定，販賣菸品場所需標示「吸菸有害健康」、「未滿20歲及孕婦不得吸菸」、「本場所不供應菸品或加熱菸載具予未滿20歲者」等文字，因此菸防法公告實施日前，全國1.5萬家連鎖零售商店、總計5萬個零售通路須更新標示，否則新法上路，即將面臨違法被罰。全國家長會長聯盟理事長黃正銘也表示，各台家長團體將大力協助，回報尚未更新禁菸標示的店家。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台灣拒菸聯盟憂心，「菸害防制法」新法公告實施日前，菸商恐會大肆宣傳加熱菸載具廣告，屆時街頭恐林立看板，利用新穎廣告吸引年輕一代。記者許政榆／攝影 台灣拒菸聯盟今召開記者會，提醒政府「菸害防制法」修法後，在公告實施日前，須先完成三項準備工作，避免提供菸商法律假期，造成5萬家零售商可能受罰。記者許政榆／攝影 台灣拒菸聯盟今召開記者會，提醒政府「菸害防制法」修法後，在公告實施日前，須先完成三項準備工作，避免提供菸商法律假期，造成5萬家零售商可能受罰。記者許政榆／攝影

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