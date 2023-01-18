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苗栗市郊貓裏山公園梅花大爆發 走春賞花不必走遠

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市功維敘隧道步道新整修完成，市公所歡迎民眾走春。記者范榮達／攝影
苗栗市功維敘隧道步道新整修完成，市公所歡迎民眾走春。記者范榮達／攝影

苗栗市郊貓裏山公園種植80棵梅花，主要在入口處6角涼亭「貓貍亭」附近，今年大爆發，花團錦簇美不勝收，市公所並於春節連假前，完工公園下方功維敘隧道步道，民眾可以就近走春賞花

台灣10多年前掀起追櫻花熱潮，苗栗市前市長邱炳坤認為華人自古以賞梅是雅事，因此挑選梅花種植80棵，今年花開大爆發，尤其入口貓貍亭一帶，更是繁花似錦，飄散淡雅的香氣。

此外，貓裏山公園下方免費熱門景點功維敘隧道，因隧道內步道溼滑，市公所380萬元封閉施工整修，步道加鋪防滑材料，也於春節前完工開放，苗栗市長邱鎮軍歡迎民眾過年至貓裏山公園走春賞花。

市公所指出，功維敘隧道1903年3月完工通車，全長441公尺，隧道北口紅磚砌拱型獨具一格，1989年9月台灣鐵路局山線鐵路雙軌通車改變路線，功維敘功成身退，市公所2015年活化，隧道內七彩LED燈夢幻，上午5點至下午6點開燈，「走過隧道、走過歷史」。

苗栗市郊貓裏山公園種植80棵梅花今年大爆發，花團錦簇美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗市郊貓裏山公園種植80棵梅花今年大爆發，花團錦簇美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗市郊貓裏山公園種植80棵梅花今年大爆發，花團錦簇美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗市郊貓裏山公園種植80棵梅花今年大爆發，花團錦簇美不勝收。記者范榮達／攝影

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