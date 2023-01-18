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新年走春微旅行 竹縣推5條農遊軸帶觀光遊程

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
到竹縣走春體驗「黃金客庄農遊軸帶」，可以到新埔品嘗九降風吹拂的紅柿風味。圖／縣府提供
到竹縣走春體驗「黃金客庄農遊軸帶」，可以到新埔品嘗九降風吹拂的紅柿風味。圖／縣府提供

春節10天假期享受遊山、玩水、體驗客庄及原民文化，新竹縣政府推出5條農遊軸帶觀光遊程，並製作「綠色海岸」、「黃金客庄」、「茶園橘鄉」、「原鄉野趣」和「香草森林」5部主題遊程影片，邀請全國遊客來新竹縣走春，親近山湖海自然風光、品嘗在地農漁特產。

縣府農業處依全縣 13鄉鎮市特色，規畫5條觀光農遊軸帶；第1為涵蓋竹北、新豐、湖口3鄉鎮市的「綠色海岸農遊軸帶」，引領民眾漫步竹北新月海灘及紅毛港，欣賞海岸風光，也可徜徉於稻穗綠海間，享受田園氣息，或是到湖口老街，感受歷史街巷內濃濃的客家人文風情。

第2則是「黃金客庄農遊軸帶」，遊客可以到新埔品嘗九降風吹拂的紅柿風味，也能走訪關西徜徉在浪漫紫色仙草花海中，飽覽自然美景色後，再走一趟翻轉百年私塾的羅屋書院，抑或探訪芎林紙寮窩，體驗被重拾的傳統造紙工藝。

走遍新竹縣溪北地區，接著可選擇往北埔、峨眉、寶山等溪南地區前進，依3鄉特色量身打造的「茶園橘鄉農遊軸帶」，遊客可以在此感受蘇東坡「一年好景君須記，最是橙黃橘綠時」的橘鄉景緻，還能實地體驗到「茶金」故事中東方美人茶（膨風茶）的甘甜清香，以及寶山新城楓糖的DIY黑糖饅頭甜蜜趣味。風景如畫的峨眉湖、富興老茶廠和十二寮步道，則是愜意漫遊的好去處。

若想上山走走，可選擇「原鄉野趣農遊軸帶」（竹東鎮、五峰鄉）和「香草森林農遊軸帶」。其中「原鄉野趣農遊軸帶」，透過影片帶您搶先深入全國最大客家市集—竹東市場，引領大家盡情享受各式客家美食，另外還可暢遊上坪溪部落農庄，並到山地五峰和平部落體驗竹砲、射獵、迎賓舞的原民文化。

最後則是橫跨橫山、尖石2鄉的「香草森林農遊軸帶」，可以到橫山樂善堂可俯瞰鄰近鄉鎮的風光，到大山背採果、尖石那羅灣金盞花；也可到難度平易近人的尖石馬胎古道健走，享受一家人新年走春的和樂氣氛。5支農遊軸帶影片可上新竹縣政府官方YouTube觀看。 https://reurl.cc/85xOA7

迎接春節假期，新竹縣力推5條農遊軸帶觀光遊程，帶領遊客深入探索山海湖鄉鎮美景。圖／縣府提供。圖／縣府提供
迎接春節假期，新竹縣力推5條農遊軸帶觀光遊程，帶領遊客深入探索山海湖鄉鎮美景。圖／縣府提供。圖／縣府提供
新竹縣政府推出5條農遊軸帶觀光遊程，並製作5部主題遊程規畫影片，邀請全國遊客到竹縣走春。圖／縣府提供
新竹縣政府推出5條農遊軸帶觀光遊程，並製作5部主題遊程規畫影片，邀請全國遊客到竹縣走春。圖／縣府提供
迎接春節10天假期，新竹縣政府推出5條農遊軸帶觀光遊程吸客。圖／縣府提供
迎接春節10天假期，新竹縣政府推出5條農遊軸帶觀光遊程吸客。圖／縣府提供

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