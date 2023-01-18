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中國製矽質鼻胃管禁輸入 食藥署：國貿局主導評估

中央社／ 台北18日電

經濟部禁中國製矽質鼻胃管輸入。食藥署今天說，國內共4張自中國輸入許可證，主要由國貿局主導通盤評估，並徵詢國內產業、醫療主管機關意見後，公告停止輸入，不影響使用。

經濟部昨天公告，即日起中國大陸製CCC9018.39.00.20-3「矽質胃管（經口、鼻）」停止輸入。

根據衛生福利部中央健康保險署統計110年特材健保申報情形，共使用68萬8923條，其中中國大陸製占27%、18萬7008條。

衛生福利部食品藥物管理署醫療器材及化粧品組科長傅映先今天接受媒體聯訪表示，目前國內效期內的矽質胃管（經口、鼻）相關許可證共9張，其中4張國產、1張輸入許可證是從韓國進口、4張自中國大陸輸入許可證。

傅映先指出，日前代表國內業者的台灣醫材公會向經濟部國際貿易局反映，指中國大陸製矽質胃管進口台灣的價格，近乎國內生產成本的一半，輸入後嚴重影響台灣相關製造業的生存發展，建議禁止中國大陸製矽質胃管輸入。

傅映先說，由國貿局主導會商相關部會並進行整體評估，經行政院同意後公告，食藥署主要針對產品是否安全有效，只要符合法規，即核予許可證，至於國內產能是依經濟部評估，認為足以負擔。

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