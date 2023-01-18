批工業油電補助淪氣候治理漏洞 環團5訴求籲經濟部終止地獄輪迴

台灣健康空氣行動聯盟今與各地方環團於立法院舉辦「台電中油大虧損，全民買單 台積貨櫃三雄大賺錢，全民血汗？」記者會，批評政府低估氣候及空汙GDP，要求經濟部應終止油電補貼的地獄輪迴，優先調漲工業電價、新增空汙電價、產業大戶油價合理化、提高工業大戶營業稅及加權還稅中南部等5大訴求。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳指出，根據台健空研究數據推估，2022年台電每度電成本價為3.8元，台電以超高壓用電大戶的優惠電價，總計得到265.8億補貼；中油進口液化天然氣的補貼額度至少104.54億元，合計台積電去年獲得逾370億元高額化石燃料補貼。

中研院歐美所研究員盧倩儀表示，政府拿民眾繳交的稅金幫資本雄厚的大企業減稅、免稅、提供各種津貼、補助，包含不合理的電價。當重點產業還是嬰兒時，政府提供補貼有其道理，但這些補貼都已拿了幾十年，嬰兒早就長大成人。

盧倩儀分析，台灣最富有的1%人口一年排放113噸碳，底層50%人口人均碳排只有6噸，「到底是誰應該補助誰？是誰該要賠償誰？」要求政府回歸全民公僕而非全民公敵角色，讓碳排大戶電價合理化，同時呼籲碳排大戶停止不斷伸手拿補貼，學會自己製造的汙染自己負責清除並補償受害者。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師表示，去年台灣工業指數、製造業指數雙雙創下新高，除帶動台灣工業部門在生產與獲利上有顯著成長外，更創造政府4500億的超徵稅收，政府在超徵之餘，也大方喊出普發現金、還稅於民的口號，表面上美其名是「經濟成果共享」，但從氣候變遷治理角度來看， 其實是加深剝削氣候難民。

陳憲政說，合理的電價調整是作為推動能源轉型、節能減碳、促進產業轉型的重要政策工具，長期維持低廉的工業電價，將減損產業對於節能設備的投資，導致用電大戶不願投入更多研發成本升級設備，改善原本生產所產生的耗能問題，對於台灣追求2050淨零排放而言，能源補貼政策無疑是讓工業大戶用電淪為氣候治理的大漏洞。

台南空汙暖化自救會召集人陳建大明指出，全球因應快速暖化與極端氣候的關鍵時期，能源過度依賴進口的台灣，節能才是首善能源，但政府非但沒全力推動節能政策與扶植節能技術產業，還繼續縱容褐色產業持續高耗能高汙染，並讓化石燃料的火力發電廠與天然氣接收站持續增建，短視近利的政策，使中油與台電因國際能源價格飆升、政府補助用電大戶，造成巨額虧損，皆證明政府能源政策的荒腔走版。

環團主張，政府還稅於民，更應還氣候正義於民，速還無煤、無油、無氣的自由呼吸權於民，透過撤資油價電價的化石燃料補貼，優先保護空汙重災區居民，免於化石燃料空汙的健康危害，並正視超徵稅收的用油用電工業大戶，包含前四大的台積電和貨櫃三雄等，長年透過不合理的低賦稅、低電價、低油價，獲得高額化石燃料補貼利益，造成國家政策向大企業傾斜的社會不平等。

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