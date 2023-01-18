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明天春節前最後一個上班日 國道、省道車流一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天為春節前最後一個上班日，高速公路局預估，國道雙向交通量約105百萬車公里，不會達到壅塞狀況。本報資料照片
明天為春節前最後一個上班日，高速公路局預估，國道雙向交通量約105百萬車公里，不會達到壅塞狀況。本報資料照片

明天為春節前最後一個上班日，高速公路局預估，國道雙向交通量約105百萬車公里，不會達到壅塞狀況，交通量多集中在初一到初五，南向尖峰預計在20日小年夜及21日除夕，預期交通量最高約為100百萬車公里，但與一般假日差不多，主要因為假期較長，車流沒有太過集中。另也提醒，明後天國道尚未實施管制措施，民眾上路前仍需留意車流狀況。

高公局表示，明天為春節前最後一個上班日，國道雙向交通量約105百萬車公里，預判與平常日差不多，不會達到壅塞狀況，春節期間交通量主要集中在初一到初五約120至140百萬車公里，雙向高峰預計在初三，其他天約落在一般連假交通量。

高公局指出，南向尖峰預計在小年夜及除夕，交通量最高約為100百萬車公里，與一般假日差不多，主要因為假期天數較長，車流沒有太過集中，北返尖峰則預計在初三、初四。南向初二前建議下午時段出發，北向初三到初五下午時段最壅塞，建議利用上午時段出發。

針對省道部分，公路總局表示，南向返鄉尖峰車潮在連假首日周五及22日初一至至23日初二湧現，24日初三至25日初四主要為各觀光景區旅次，收假北返車潮將於25日初四下午至28日初七出現，但因今年春節假期較長，預計返鄉車潮將較為分散。

公路總局表示，春節期間省道易壅塞路段共有24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，其中，台2線淡水、台2線瑞濱-福隆、基隆萬里及台3線大溪路段為北部短程出遊的熱門路段，預估尖峰為至1月24日初三至28日初七上午11時至晚上7時。

另外，公路總局也說，經由蘇花路廊前往花東地區的南向離峰時段為1月20日全日、21日全日、22日至24日18時至24時；北向離峰時段為1月25日全日、1月26日5時至12時、1月27日3時至8時、28日全日、29日0時至12時。

春節 國道 車潮

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