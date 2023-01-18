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交通科技執法也能很友善 苗警春節連假即時監控車流

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄警方利用科技執法器材即時監控並擷取手機即時畫面，由交通緊急應變中心立即反映廣播媒體提醒用路人改由替代道路行駛，來確保車流順暢。圖／通霄警方提供
通霄警方利用科技執法器材即時監控並擷取手機即時畫面，由交通緊急應變中心立即反映廣播媒體提醒用路人改由替代道路行駛，來確保車流順暢。圖／通霄警方提供

台61線西濱快速道路為南北交通脈絡，且未收費，春節連續假期為國道1號、3號替代道路，預估春節連續假期(農曆初一至初八)出遊車流增多，苗栗縣通霄警分局首度祭出科技執法器材來即時監控交通，以節省警力，並能立即派員前往勸導、取締或疏導西濱各路口交通。

通霄警方表示，春節期間轄內「白沙屯拱天宮新春祈福」及台61線西濱公路新埔聯絡道「落日大道」為著名觀光景點，預計將湧入大量人潮，白沙、新埔交流道容易造成瓶頸；為節省警力，春節連續假期期間，在台61線新埔交流道及苗86線拱天橋路段，靈活運用警分局偵查隊科技執法器材遠端監控，以一項裝備發揮多樣勤務功能，再由白沙、埔口派出所員警於駐地透過手機結合APP，即時監控苗86縣道往台1線方向及台61線新埔「落日大道」景點路段即時車流。

當拱天路兩側側停車已滿即啟滿場機制，立即調派警力疏導車輛往台一線停車；另「落日大道」違停車輛及違規穿越車道行人，以即時廣播系統發出警報，值班員警利用廣播系統視違規狀況廣播，再由轄區派出所派員前往勸導或取締，可節省在新埔交流道交通疏導執勤人力。

同時運用科技執法器材即時監控並擷取手機即時畫面，上傳Line群組「通霄分局交通互聯網」、「勤務指揮中心」及「通霄分局112年春節期間跨局處交通順暢」，並由交通緊急應變中心立即反映廣播媒體提醒用路人改由替代道路行駛，確保連假期間車流順暢，給民眾一個快樂的新年。

通霄警方利用科技執法器材即時監控並擷取手機即時畫面，由交通緊急應變中心立即反映廣播媒體提醒用路人改由替代道路行駛，來確保車流順暢。圖／通霄警方提供
通霄警方利用科技執法器材即時監控並擷取手機即時畫面，由交通緊急應變中心立即反映廣播媒體提醒用路人改由替代道路行駛，來確保車流順暢。圖／通霄警方提供

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