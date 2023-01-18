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桃市府春節不打烊 八大服務看這邊

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天宣布「春節服務不打烊措施」。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今天宣布「春節服務不打烊措施」。記者朱冠諭／攝影

今年春節長達10天，桃園市政府今天宣布「春節服務不打烊措施」。市長張善政表示，包括垃圾清運、藝文、運動場館、觀光景點、交通運輸、醫療服務、1999市民專線，年節期間仍會維持服務。市府也首度與知名插畫家「狗與鹿」合作，特別將以上措施整理成圖表資訊，希望讓市民一目了然。

市府表示，環境清潔部分，各區小年夜中午加強清運一趟，夜間依原時段清運；除夕、初五上午9時起清運一趟，夜間停收；初一至初四暫停清運，初六起依原時段正常清運垃圾。復興區除夕、初三、初六上午8時起清運一趟，夜間停收。

藝文館場部分，桃園市文化場館大部分在初四開館，熱門的桃園市立圖書館新總館要等到初六開館，大溪木藝生態博物館各館舍則會提早在初二起開館，橫山書法藝術館及太武新村眷村文創園區於初三起正常開館。

觀光部分，台灣好行大溪快線、小烏來線、石門水庫線與東眼山線除夕至初一停駛，其餘年節期間依假日班表行駛；桃園市風景區管理處所轄景區除夕休園、羅浮溫泉湯池除夕至初三休息外，年節期間正常服務。

此外，運動場館部分，桃園市立田徑場春節期間照常開放，各國民運動中心除夕至初一休館，初二至初五調整營業時間為上午8時至下午4時，初六起正常營業；桃園市立網球場、游泳開放時間依該場館公告為主。

市府表示，春節期間，桃園機場捷運依時刻表營運；計程車明天起至29日服務單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元。年節期間路邊停車格、無柵門公有路外停車場不收費，交通號誌維修、路平通報、微笑單車提供24小時客服專線。

另，野生動物收養及動物急難救助，可撥打1999市民專線，捕蜂抓捉蛇服務可撥打1999市民專線或119緊急救護專線；此外，動物保護教育園區提供指定動物認養、領回寵物、捐贈物資及動物屍體火化服務不打烊。竹圍漁港及永安漁港等漁貨直銷中心春節期間開放採買。

醫療食安部分，年節期間急救責任醫院急診24小時，門診以各醫院實際運作為主；COVID-19確診個案就醫協助，請電洽24小時防疫專線0800-033-355。有長照服務諮詢需求者，可撥打專線03-332-1328，服務時間為上午8時30分至下午5時30分。食品中毒、不法食品檢舉、毒品防制諮詢、心理衛生關懷等提供24小時服務。

社福關懷部分，小年夜至初六設置春節關懷不打烊服務中心，受理通報案件、緊急安置，並提供關懷救助金或物資，有需求的市民朋友可撥打專線03-335-0628；獨居老人及身心障礙朋友送餐服務不中斷。

桃園市政府今天宣布「春節服務不打烊措施」。圖／桃園市政府提供
桃園市政府今天宣布「春節服務不打烊措施」。圖／桃園市政府提供

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