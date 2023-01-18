台灣人春節最想去哪？Google互動最多在台中

台中市長盧秀燕今天主持台中市梧棲國小新校舍、操場跑道及公共藝術今天啟用典禮，有報導指出，台灣人春節最想去哪？Google指出，台灣人在Google地圖上尋找路線、互動最多的是高鐵台中站和台中火車站，被問到看法，盧秀燕說「很高興」，歡迎大家春節到台中玩。

盧秀燕表示，尋找熱點在台中她很高興，代表台中是全國熱門旅遊地點，大家關注搜索就是要來台中，市府會持續加強各方面建設、做好各種準備，歡迎大家春節期間到台中遊玩。

盧秀燕說，台中天氣相對穩定，市民熱情，有城市風貌、鄉村趣味，有山有海及平地，也有百年歷史文化建築及現代化都市設施建築群，是最好的城市，歡迎大家來台中。

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