快訊

評／學測國文「文白之爭」入題　跳脫讀死書的學生較有利

普發6千恐拖到4月？柯建銘：草案4版本 明天絕不會有共識

警察不抓？台中LaLaport開幕停車場空蕩蕩 驚見「行人地獄」慘況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年節到嬰幼童狀況多 雙和醫院兒科醫師籲：就醫別猶豫

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
幼童生病時給予適當飲食示意圖。圖／本報資料照片
幼童生病時給予適當飲食示意圖。圖／本報資料照片

農曆年節即將到來，不少民眾團聚，但其中最擔心導致病毒傳播。衛福部雙和醫院兒科主治醫師汪小芹指出年節三大常見幼童狀況，包括「感冒」、「細支氣管炎」及「哮吼」，提醒家長期間要留心幼童狀況，若有問題請盡速就醫，別因疏忽小細節，而造成難以挽回的傷病。

汪小芹表示，親友相聚時，幼童們多半也群聚玩耍，有可能造成病毒傳染，不只是新冠肺炎，冬季本就是感冒的好發季節，曾有家長在年節期間因錯誤判斷而延誤就醫，導致孩童重複感染，甚至併發中耳炎、鼻竇炎與肺炎等，住院好一陣子才康復。

汪小芹建議，若孩童不幸染病，家長們可注意「呼吸症狀」、「活動力」及「食慾」等三大指標，都變嚴重或變差就該盡速就醫，如遇到門診休息情況，可前往急診治療。像雙和醫院一般門診雖然除夕至初三休診，但急診從早上10點至晚上10點都有兒科醫師看診。

汪小芹說明，嬰幼兒感冒大多是急性、傳染性、病毒性的疾病，常見的致病病毒包括鼻病毒、冠狀病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒等，嬰兒時期症狀多變且較易合併發燒，哭鬧不安、易怒都是常見狀況，也可能只有輕微鼻水症狀，病程大約一至二周，此時以症狀治療為主即可，但得注意水分的補充。

另外，幼童生病時大多胃口不好，家長不用過度擔心，如勉強孩子進食或灌食，反倒會出現脹氣、嘔吐導致嗆傷等危險，盡可能讓孩童攝取高蛋白質、高維生素C等食物來增加體力，減少甜食、零食或是油高脂等垃圾食物。

汪小芹提醒，嬰幼兒染病時，呼吸狀況得多觀察，家長可多留意是否有咳嗽加劇、呼吸急促、吐氣出現咻咻喘鳴聲等病狀，若病毒侵入呼吸道有可能造成細支氣管炎。另外，好發於嬰幼兒的哮吼也得多留意，初期會是一般感冒徵狀表現，不過在12至48小時後，就會有發燒與吸氣時喘鳴（inspiratory stridor）、聲音沙啞（hoarseness）、狗吠狀咳嗽（barking cough）等症狀，若孩童出現意識不清、發紺、安靜時，可檢視是否有喘鳴、肋凹及無法進食液體食物，皆可視為症狀較為嚴重的呼吸道阻塞，家長務必警覺並立即送醫接受治療。

衛福部雙和醫院兒科主治醫師汪小芹。圖／雙和醫院提供
衛福部雙和醫院兒科主治醫師汪小芹。圖／雙和醫院提供

感冒 新冠肺炎 發燒

延伸閱讀

新北成立第120家公托 續推多元化托育政策

兒造句「沒想到爸爸出車禍竟沒死」眼尖網友：第三句出賣媽媽

阻中國客狂掃感冒退燒藥 日官方要求藥妝店設限

RSV活躍季節狀似感冒 女童吃感冒退燒藥不退燒

相關新聞

外送員送餐見「大門懸空」超傻眼：客人怎麼回家？ 背後原因曝光

外送員常常四處奔波，有時會遇到客人或同行的趣事。一名外送員送餐時，發現客人家中的奇葩裝潢，大門竟然懸空在牆上，連185公分的他也要踮腳尖才能掛到門把，令他不禁好奇，客人平常要怎麼回家，引起不少網友熱烈討論，有網友則曝光背後原因。

冷高壓將從北極圈直接南下 鄭明典：可能影響初二以後的天氣

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北極圈下來的冷高壓，這個冷高壓從北方直接南下，可能影響年初二以後的天氣。

每坐30分鐘起來走5分鐘 新研究：當天血糖、血壓可下降

現代工作型態正導致人們長時間久坐，抵消工作久坐影響所需的最少活動量是多少？哥倫比亞大學團隊一項新研究有答案：久坐期間每半小時起來走路 5 分鐘就能「調節」一些負面影響，比如與整天坐著的人相比，走個路能讓血糖、血壓下降。

春節開車返鄉出遊台東 一定要減速避免傷荷包 ！

春節長達10天連假即將到來，民眾開心返鄉及出遊勢必歸心似箭及興奮忘我，不過，警方取締交通違規則是不休假，尤其是公路上的測...

3座藝術光影裝置1月20日起閃亮平溪 花599元就可暢遊魅力山城

「2023新北市平溪天燈節」2月5日將在十分廣場及2月11日平溪國中登場。新北市觀旅局為推廣平溪人文風情，規劃3座期間限...

台灣人春節最想去哪？Google互動最多在台中

台中市長盧秀燕今天主持台中市梧棲國小新校舍、操場跑道及公共藝術今天啟用典禮，有報導指出，台灣人春節最想去哪？Google...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。