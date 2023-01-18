年節到嬰幼童狀況多 雙和醫院兒科醫師籲：就醫別猶豫

農曆年節即將到來，不少民眾團聚，但其中最擔心導致病毒傳播。衛福部雙和醫院兒科主治醫師汪小芹指出年節三大常見幼童狀況，包括「感冒」、「細支氣管炎」及「哮吼」，提醒家長期間要留心幼童狀況，若有問題請盡速就醫，別因疏忽小細節，而造成難以挽回的傷病。

汪小芹表示，親友相聚時，幼童們多半也群聚玩耍，有可能造成病毒傳染，不只是新冠肺炎，冬季本就是感冒的好發季節，曾有家長在年節期間因錯誤判斷而延誤就醫，導致孩童重複感染，甚至併發中耳炎、鼻竇炎與肺炎等，住院好一陣子才康復。

汪小芹建議，若孩童不幸染病，家長們可注意「呼吸症狀」、「活動力」及「食慾」等三大指標，都變嚴重或變差就該盡速就醫，如遇到門診休息情況，可前往急診治療。像雙和醫院一般門診雖然除夕至初三休診，但急診從早上10點至晚上10點都有兒科醫師看診。

汪小芹說明，嬰幼兒感冒大多是急性、傳染性、病毒性的疾病，常見的致病病毒包括鼻病毒、冠狀病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒等，嬰兒時期症狀多變且較易合併發燒，哭鬧不安、易怒都是常見狀況，也可能只有輕微鼻水症狀，病程大約一至二周，此時以症狀治療為主即可，但得注意水分的補充。

另外，幼童生病時大多胃口不好，家長不用過度擔心，如勉強孩子進食或灌食，反倒會出現脹氣、嘔吐導致嗆傷等危險，盡可能讓孩童攝取高蛋白質、高維生素C等食物來增加體力，減少甜食、零食或是油高脂等垃圾食物。

汪小芹提醒，嬰幼兒染病時，呼吸狀況得多觀察，家長可多留意是否有咳嗽加劇、呼吸急促、吐氣出現咻咻喘鳴聲等病狀，若病毒侵入呼吸道有可能造成細支氣管炎。另外，好發於嬰幼兒的哮吼也得多留意，初期會是一般感冒徵狀表現，不過在12至48小時後，就會有發燒與吸氣時喘鳴（inspiratory stridor）、聲音沙啞（hoarseness）、狗吠狀咳嗽（barking cough）等症狀，若孩童出現意識不清、發紺、安靜時，可檢視是否有喘鳴、肋凹及無法進食液體食物，皆可視為症狀較為嚴重的呼吸道阻塞，家長務必警覺並立即送醫接受治療。 衛福部雙和醫院兒科主治醫師汪小芹。圖／雙和醫院提供

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