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春節國內訂房率不到5成 這縣市連3天高峰逆勢逾8成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年春節有10天長假，根據觀光局統計，1月20日至29日各縣市訂房率為48.92%，在初二至初四高峰皆達6成。本報資料照片
今年春節有10天長假，根據觀光局統計，1月20日至29日各縣市訂房率為48.92%，在初二至初四高峰皆達6成。本報資料照片

今年春節有10天長假，根據觀光局統計，1月20日至29日各縣市訂房率為48.92%，在初二至初四高峰皆達6成，其中台南市更連3天突破8成，花蓮縣、苗栗縣也分別在初三、初四達8成。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元說，今年春節假期長，民眾多數偏好出國旅遊，國內多半是恢復正常連續假期訂房率，復甦狀況仍不顯著。

中央氣象局表示，春節期間北部濕涼，中南部地區為多雲到晴天氣，民眾可把握好天氣出遊。根據觀光局截至11日統計，今年春節各縣市訂房率48.92%，僅較去年疫情間增加7%，漲幅不明顯，其中，初二至初四訂房高峰，分別為61.69%、64.15%、61.52%，初一及初五也有5成以上訂房率，民眾若不想人擠人，可選擇初七、初八出遊，訂房率僅27.67%及19.24%。

另外，根據統計，1月20日至29日平均訂房率以苗栗縣居冠達69.21%，台南市也有67.77%，其他包括嘉義縣、嘉義市、台東縣也有6成以上訂房率。若以初二至初四高峰期來看，台南市3天都突破8成，依序為82.41%、85.30%、80.07%。

洪崇元表示，今年春節假期長，加上國境開放，民眾多數偏好出國旅遊，國內訂房率較以往成長不大，多半是恢復正常連續假期訂房率，對於整體國旅復甦情況仍不具代表性。

他指出，此次春節連假各旅宿平均價格僅恢復原先定價，約為平日多一倍，屬正常範圍內。國境開放後，民眾出國旅遊比外國客來台數量還要多，旅宿業在缺乏外國客的情況下，只仰賴特定連續假期訂房率仍是入不敷出。

有台南民宿業者表示，國內疫情去年10月就逐漸開放，春節期間訂房狀況多在去年底就達8成滿，1月初就幾乎額滿，與疫情前狀況差不多，但若排除連續假期來看，平日訂房率仍要仰賴外國客支撐，目前回升幅度還不如預期。

訂房 春節

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