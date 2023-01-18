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彰化衛生局抽驗年節食品 蓮子檢出總黃麴毒素超量

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化衛生局近日針對食超市、大賣場、傳統市場、食材批發商、食品製造業、餐廳及網路等販賣的年節食品進行稽查。圖／彰化衛生局提供
彰化衛生局近日針對食超市、大賣場、傳統市場、食材批發商、食品製造業、餐廳及網路等販賣的年節食品進行稽查。圖／彰化衛生局提供

民眾近日採買年節食品，彰化縣衛生局抽驗市面上禽畜水產及加工品、生鮮蔬菜、醃漬蔬菜、乾貨、糕粿類、蜜餞糖果類、堅果類等計146件，檢驗結果有4件不合格，包括中國進口蓮子、烏骨雞、青江菜以及緬甸進口綠豆，違規率2.7%，不合格產品均已令業者下架停止販賣。

衛生局近日針對食超市、大賣場、傳統市場、食材批發商、食品製造業、餐廳及網路等販賣的年節食品進行稽查，說，衛生局表示，其中有蓮子檢出總黃麴毒素超量，已違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條第8款規定要求限期改正，若未改正可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另烏骨雞及青江菜、綠豆分別檢出動物用藥與殘留農藥含量不符合規定，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，黃麴毒素是黴菌產生的二級代謝產物，台灣氣溫高溫多濕，利於黴菌生長，食品在種植、收穫、製造加工、儲存與運輸階段都可能受到真菌毒素汙染，經常污染花生、玉米、米、麥、堅果類及蓮子等食物，且真菌毒素一旦汙染即難以去除，世界衛生組織已將黃麴毒素列為一級致癌物。

建議民眾購買蓮子、花生及堅果類等食品，最好選購完整包裝或真空包裝產品，且以小包裝產品為佳，開封後可置放於密封罐貯存，並於冰箱低溫保存，並儘快食用完畢。

衛生局 黴菌 食品安全

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