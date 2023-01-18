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登世界前3智慧醫院 中國附醫獲HIMSS數位健康指標認證

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國附醫數位轉型獲肯定，一舉奪下HIMSS「數位健康指標」評鑑為世界前三智慧醫院。記者趙容萱／攝影
中國附醫數位轉型獲肯定，一舉奪下HIMSS「數位健康指標」評鑑為世界前三智慧醫院。記者趙容萱／攝影

中國醫藥大學附設醫院積極數位轉型，包括院內三大智能平台智抗菌平台、中台灣救心網、智慧整合拯救急性呼吸窘迫症等，一舉奪下美國醫療資訊暨管理系統協會HIMSS「數位健康指標」評鑑為全球前三強智慧醫院，臨床成果獲國際肯定。

中國附醫喜事連連，除了拿下全球智慧醫院的前三強外，去年底中醫大體系摘下國家新創精進獎與國家新創獎共23項，今年初獲國家品質標章19項標章獎勵。

中國附醫院長周德陽說，中國附醫智慧醫療架構為是以病患為中心，並且落地使用，獲得HIMSS高分認證，以三大智慧醫療平台來說，「智抗菌i.A.M.S平台」使用逾14萬人次，打擊院內感染的超級細菌，1小時內判讀抗藥性細菌，透過平台的介入，金黃色葡萄球菌感染存活率提升11.7%，克雷伯氏菌感染存活率提升23.7%，抗生素開立錯誤率減到0。

「中台灣救心網」是中國附醫從去年起，以心肌梗塞患者為中心，擴大在台中29個行政區以及南投縣政府合作，在中區救護車導入「遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統」，救護員可立即操作心電圖，37秒人工智慧判斷是否心肌梗塞，縮短病患到院檢查流程救命。

智慧整合拯救急性呼吸窘迫症團隊構建「急性呼吸窘迫症即時監控面板」，即時監控患者病況，加速病患篩檢，輔助醫護快速掌握病情變化，介入一年後降低16.7%加護病房死亡率。

此外，中國附醫智慧病房以及醫療體系的行動APP「中國醫點通」，其中血液透析患者可透過APP在家就能遠距洗腎，一年節省90天，中國附醫在偏鄉信義鄉地利村，運用即時視訊軟體與數位科技即能連線醫療照護，提供病人更創新與優化的醫療照護環境，都獲得HIMSS肯定。

中國附醫數位轉型獲肯定，一舉奪下HIMSS「數位健康指標」評鑑為世界前三智慧醫院。記者趙容萱／攝影
中國附醫數位轉型獲肯定，一舉奪下HIMSS「數位健康指標」評鑑為世界前三智慧醫院。記者趙容萱／攝影
中國附醫數位轉型獲肯定，一舉奪下HIMSS「數位健康指標」評鑑為世界前三智慧醫院。記者趙容萱／攝影
中國附醫數位轉型獲肯定，一舉奪下HIMSS「數位健康指標」評鑑為世界前三智慧醫院。記者趙容萱／攝影

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