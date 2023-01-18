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新竹竹東星都匯停車場過年暫時開放 小年夜起9天免費停車
位於新竹竹東二重埔的星都匯停車場，從1月20日起，將免費開放民眾停車9天，鎮公所指出星都匯停車場雖尚未啟用，但考量春節期間附近大型社區停車需求，因此與廠商協調後決定暫時開放，後續正式啟用也會盡快辦理。
鎮長郭遠彰表示，星都匯停車場目前正辦理委外經營招標，未來將設置收費停車，不過為了讓民眾在過年期間方便停車，因此從1月20日到1月29日9天期間，停車場將暫時對外開放，讓民眾走春探親停車更方便。
鎮公所指出，星都匯停車場是屬於竹東重埔都市計畫商辦建案回饋公設，可提供汽車停車位約100格，一旁還設有星都匯公園，去年即已完工，不過因點交時有部分設施及路面、管線待改善，因此遲未開放，但目前要求改善項目建商已陸續完成。
縣議員歐陽霆辦公室主任余筱菁表示，星都匯公園雖設計較陽春，但也讓長久以來沒有休閒空間的二重埔地區，提供了一處寬闊的休憩空間，希望未來在星都匯公園能爭取遊樂器材，提供孩子遊玩。
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