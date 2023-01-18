台北花市春節檔期17日開跑 連續108小時不打烊服務民眾
春節將至，民眾採購花卉布置需求大增，台北花市今天表示，為提供市民全時段採購年節花卉服務，17日凌晨零時開始至21日除夕中午12點，台北花市連續五天24小時營業，合計108小時不打烊。
農糧署長胡忠一日前受訪時表示，年前熱銷的花有蝴蝶蘭、長壽花、菊花、鳳梨花、金錢樹、百合、劍蘭等，都是當季最新鮮、最優質、數量最多價格也最親民的花，蝴蝶蘭有小漲，越接近過年提供的數量會愈來愈多，1月17日後會增加到一天平均可供應19萬把，農糧署去年和台北市政府一起協助花卉公司設立冷鏈相關設備，因此今年的花卉品質會比去年更好，從原本可保持4至5天變成7至8天。
在切花部分，台北花市在年節推薦百合、菊花、銀柳、劍蘭等花卉。台北花市表示，百合是台北花市的銷售冠軍，具有濃郁芬芳的香氣，花面大且瓶插壽命長，身為觀賞性花卉的各項條件皆十分優秀，受眾人喜愛不是沒有道理的，而菊花是歷史悠久的觀賞花卉，自古深受文人雅士的喜愛，近年來因為染色技術不斷地進步，在市場上也可以看到越來越多特殊顏色的染菊。
台北花市表示，劍蘭的學名是唐菖蒲，也是國人俗稱的「福蘭」，由於長形花序如寶劍的外形，特別具有銳不可當、避邪又納福招財的意涵，是過年過節家中祭祀、迎春必備的花卉。另外，劍蘭的花苞一節一節往上攀升，又象徵有步步高升、眾財成塔的意義。
台北花市表示，銀柳為楊柳科多年生的落葉灌木，在冬季銀柳落葉後露出鮮紅色的芽鱗包裏著密覆柔毛的銀白色花芽，銀柳諧音為銀留，就是具有將銀兩留下的意思，褐色的芽苞褪去後出現銀色花苞，就像是白花花的銀子，是一款極具招財的花卉。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言