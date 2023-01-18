台北花市春節檔期17日開跑 連續108小時不打烊服務民眾

春節將至，民眾採購花卉布置需求大增，台北花市今天表示，為提供市民全時段採購年節花卉服務，17日凌晨零時開始至21日除夕中午12點，台北花市連續五天24小時營業，合計108小時不打烊。

農糧署長胡忠一日前受訪時表示，年前熱銷的花有蝴蝶蘭、長壽花、菊花、鳳梨花、金錢樹、百合、劍蘭等，都是當季最新鮮、最優質、數量最多價格也最親民的花，蝴蝶蘭有小漲，越接近過年提供的數量會愈來愈多，1月17日後會增加到一天平均可供應19萬把，農糧署去年和台北市政府一起協助花卉公司設立冷鏈相關設備，因此今年的花卉品質會比去年更好，從原本可保持4至5天變成7至8天。

在切花部分，台北花市在年節推薦百合、菊花、銀柳、劍蘭等花卉。台北花市表示，百合是台北花市的銷售冠軍，具有濃郁芬芳的香氣，花面大且瓶插壽命長，身為觀賞性花卉的各項條件皆十分優秀，受眾人喜愛不是沒有道理的，而菊花是歷史悠久的觀賞花卉，自古深受文人雅士的喜愛，近年來因為染色技術不斷地進步，在市場上也可以看到越來越多特殊顏色的染菊。

台北花市表示，劍蘭的學名是唐菖蒲，也是國人俗稱的「福蘭」，由於長形花序如寶劍的外形，特別具有銳不可當、避邪又納福招財的意涵，是過年過節家中祭祀、迎春必備的花卉。另外，劍蘭的花苞一節一節往上攀升，又象徵有步步高升、眾財成塔的意義。

台北花市表示，銀柳為楊柳科多年生的落葉灌木，在冬季銀柳落葉後露出鮮紅色的芽鱗包裏著密覆柔毛的銀白色花芽，銀柳諧音為銀留，就是具有將銀兩留下的意思，褐色的芽苞褪去後出現銀色花苞，就像是白花花的銀子，是一款極具招財的花卉。 百合。圖／台北花市提供 銀柳。圖／台北花市提供

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