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花蓮溫泉獲台灣好湯大獎 縣府邀遊客泡湯逛燈會

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞穗溫泉區及安通溫泉區分別榮獲「最佳旅遊推薦獎」、「最佳造景美術獎」，展現旅湯文化實力。圖／花蓮縣政府提供
花蓮瑞穗溫泉區及安通溫泉區分別榮獲「最佳旅遊推薦獎」、「最佳造景美術獎」，展現旅湯文化實力。圖／花蓮縣政府提供

交通部觀光局每年舉辦「台灣好湯金泉獎」評比活動，花蓮瑞穗溫泉區及安通溫泉區分別榮獲「最佳旅遊推薦獎」、「最佳造景美術獎」。花蓮縣府表示，春節將至，邀請遊客在連假期間，造訪花蓮泡溫泉賞美景，逛太平洋燈會迎新春。

縣府觀光處指出，「瑞穗溫泉區」有黃金湯之稱，是全台唯一的碳酸鹽泉；當地有國際觀光酒店及眾多景色優美的溫泉民宿，更有親子喜愛的瑞穗牧場與吉蒸牧場，還有蜜香紅茶、柚子DIY體驗等多樣的旅遊景點及遊程，適合闔家大小來一趟溫泉與農場之旅。

位於玉里鎮的「安通溫泉區」則有美人湯之稱，當地的硫酸鹽泉可讓皮膚光滑柔嫩，得天獨厚的野溪溫泉，讓人可親近大自然泡湯，再加上有百年歷史的溫泉旅館建築，吸引許多旅客到安通體驗獨特自然美景的「旅湯文化」。

觀光處表示，除了趁春節假期泡暖湯賞美景外，位於花蓮市太平洋公園南濱段的「2023花蓮太平洋燈會」是走春熱門景點，有科技主燈「鏡花水月」，結合華麗的水舞及聲光特效，再加上點亮縣內13鄉鎮市主要街道，近2萬盞大紅燈籠，讓今年春節營造花蓮濃厚的人文與藝術氣息，歡迎全國鄉親一同來花蓮旅遊。

觀光處表示，更多旅遊詳情可上太平洋燈會活動官網（https://www.hualien-lantern.com.tw），以及花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）查詢。

位於花蓮市太平洋公園南濱段的「2023花蓮太平洋燈會」是走春熱門景點。圖／花蓮縣政府提供
位於花蓮市太平洋公園南濱段的「2023花蓮太平洋燈會」是走春熱門景點。圖／花蓮縣政府提供
花蓮玉里鎮的「安通溫泉區」有百年歷史的溫泉旅館建築，吸引許多旅客造訪。圖／花蓮縣政府提供
花蓮玉里鎮的「安通溫泉區」有百年歷史的溫泉旅館建築，吸引許多旅客造訪。圖／花蓮縣政府提供

溫泉旅館 花蓮 燈會

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