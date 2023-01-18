環團要求停止工業用電補貼 合理電價促進產業轉型
台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳、中研院歐美研究所研究員盧倩儀、台南空汙暖化自救會召集人陳建大明、耕林藝術人文生態關懷協會理事長林富源等環團上午在立法院舉行記者會。指政府還稅於民，更要還氣候正義和無煤無油無氣的自由呼吸權於民。
台灣的工業用電，政府長期的補貼政策，讓電價遠低於其它國家，無法反映工業大戶生產過程，成為環境破壞的外部成本。能源補貼政策無疑是讓工業大戶用電淪為氣候治理的大漏洞。合理的電價調整是作為推動能源轉型、節能減碳、 促進產業轉型的重要政策工具。要求經濟部立即終止油電補貼的地獄輪迴。
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