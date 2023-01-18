快訊

評／學測國文「文白之爭」入題　跳脫讀死書的學生較有利

普發6千恐拖到4月？柯建銘：草案4版本 明天絕不會有共識

警察不抓？台中LaLaport開幕停車場空蕩蕩 驚見「行人地獄」慘況

環團要求停止工業用電補貼 合理電價促進產業轉型

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳（右二）、中研院歐美研究所研究員盧倩儀（左二）、台南空汙暖化自救會召集人陳建大明（右一）、耕林藝術人文生態關懷協會理事長林富源（左一）等環團上午在立法院舉行記者會。指能源補貼政策無疑是讓工業大戶用電淪為氣候治理的大漏洞，要求經濟部立即終止油電補貼的地獄輪迴。 記者黃義書／攝影
台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳（右二）、中研院歐美研究所研究員盧倩儀（左二）、台南空汙暖化自救會召集人陳建大明（右一）、耕林藝術人文生態關懷協會理事長林富源（左一）等環團上午在立法院舉行記者會。指能源補貼政策無疑是讓工業大戶用電淪為氣候治理的大漏洞，要求經濟部立即終止油電補貼的地獄輪迴。 記者黃義書／攝影

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳、中研院歐美研究所研究員盧倩儀、台南空汙暖化自救會召集人陳建大明、耕林藝術人文生態關懷協會理事長林富源等環團上午在立法院舉行記者會。指政府還稅於民，更要還氣候正義和無煤無油無氣的自由呼吸權於民。

台灣的工業用電，政府長期的補貼政策，讓電價遠低於其它國家，無法反映工業大戶生產過程，成為環境破壞的外部成本。能源補貼政策無疑是讓工業大戶用電淪為氣候治理的大漏洞。合理的電價調整是作為推動能源轉型、節能減碳、 促進產業轉型的重要政策工具。要求經濟部立即終止油電補貼的地獄輪迴。

電價 立法院 自救會

延伸閱讀

勞保基金撥補 今年衝780億

程曦 轉型數位整合服務商

日拍板福島核廢水春夏排入大海 我環團：將串聯國際譴責

時間電價新方案綠委怒 台電：試用逾一年、再推緩衝期

相關新聞

外送員送餐見「大門懸空」超傻眼：客人怎麼回家？ 背後原因曝光

外送員常常四處奔波，有時會遇到客人或同行的趣事。一名外送員送餐時，發現客人家中的奇葩裝潢，大門竟然懸空在牆上，連185公分的他也要踮腳尖才能掛到門把，令他不禁好奇，客人平常要怎麼回家，引起不少網友熱烈討論，有網友則曝光背後原因。

冷高壓將從北極圈直接南下 鄭明典：可能影響初二以後的天氣

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北極圈下來的冷高壓，這個冷高壓從北方直接南下，可能影響年初二以後的天氣。

每坐30分鐘起來走5分鐘 新研究：當天血糖、血壓可下降

現代工作型態正導致人們長時間久坐，抵消工作久坐影響所需的最少活動量是多少？哥倫比亞大學團隊一項新研究有答案：久坐期間每半小時起來走路 5 分鐘就能「調節」一些負面影響，比如與整天坐著的人相比，走個路能讓血糖、血壓下降。

春節開車返鄉出遊台東 一定要減速避免傷荷包 ！

春節長達10天連假即將到來，民眾開心返鄉及出遊勢必歸心似箭及興奮忘我，不過，警方取締交通違規則是不休假，尤其是公路上的測...

桃市府春節不打烊 八大服務看這邊

今年春節長達10天，桃園市政府今天宣布「春節服務不打烊措施」。市長張善政表示，包括垃圾清運、藝文、運動場館、觀光景點、交...

3座藝術光影裝置1月20日起閃亮平溪 花599元就可暢遊魅力山城

「2023新北市平溪天燈節」2月5日將在十分廣場及2月11日平溪國中登場。新北市觀旅局為推廣平溪人文風情，規劃3座期間限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。