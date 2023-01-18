環團要求停止工業用電補貼 合理電價促進產業轉型

外送員常常四處奔波，有時會遇到客人或同行的趣事。一名外送員送餐時，發現客人家中的奇葩裝潢，大門竟然懸空在牆上，連185公分的他也要踮腳尖才能掛到門把，令他不禁好奇，客人平常要怎麼回家，引起不少網友熱烈討論，有網友則曝光背後原因。

2023-01-18 10:11