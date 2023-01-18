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春節各地車流高峰曝 國光客運36條優惠路線省時又省錢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國光客運配合疏運優惠措施，於春節期間推出中、長程地區及國五路線共36條平均可享85折優惠。圖／國光客運提供
國光客運配合疏運優惠措施，於春節期間推出中、長程地區及國五路線共36條平均可享85折優惠。圖／國光客運提供

春節10天連假將至，公路總局預估南向返鄉尖峰車潮於連假第1天周五及22日初一至23日初二 出現，24日初三至25日初四各地風景區將湧現觀光旅次，收假北返車潮將於初四下午至28日初七。國光客運配合疏運優惠措施，於春節期間推出中、長程地區及國五路線共36條平均可享85折優惠，省時又省錢。

國光客運配合公路總局疏運優惠措施，於春節期間推出中、長程地區及國五路線共36條平均可享85折優惠，且連假期間國5石碇、坪林南向入口封閉，大客車享有優先通行及專用道，民眾搭乘國光客運國道5號相關路線，可節省30分鐘以上車程。

國光客運表示，像是圓山往返羅東的1879線，原價140元，連假折扣後115元（約82折），南港往返宜蘭1878線，原價110元，連假折扣後只要90元（約82折），配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票（或基本里程）免費，減少轉乘所需花費金額。

國光客運也說，搭配主管機關「在地有腳」租車優惠，銜接旅遊行程最後一哩路，宜蘭租車業者提供七折起租車優惠，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退返100元，租汽車可退返200元。

另外，觀光局提醒，春節期間各觀光遊樂地區易壅塞周邊路段，包含大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、九族文化村、清境農場、劍湖山、六福村、小人國、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、關子嶺、梅嶺風、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、遠雄海洋公園、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。民眾可選擇64條「台灣好行」景點接駁公車節省時間。

國光客運 連假 春節

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