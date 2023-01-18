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玉里警春節交通疏導 設12處休息站籲勿酒駕、疲勞駕駛

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
轄管花蓮南境的玉里警分局，春節連假期間將在重要道路路口規畫交通疏導勤務。圖／警方提供
轄管花蓮南境的玉里警分局，春節連假期間將在重要道路路口規畫交通疏導勤務。圖／警方提供

農曆春節將有長達10天的連續假期，轄管花蓮南區的玉里警分局，規畫在台9線、花193縣道、台30線玉長公路等重要路口執行交通疏導勤務。警方提醒，被震損的崙天大橋已搭建便橋通行，連接玉里鎮往花193縣道的高寮大橋便橋也在今天通車，玉里大橋則封閉南下車道，單線雙向通行，籲民眾連假出遊注意安全，切勿酒駕。

玉里警分局表示，春節連假期間，在重要道路的路口將採取採取「熱時」、「熱區」、「熱點」等疏導策略，提醒用路人行經台9線266公里處三民國小前、271.5公里處大禹加油站前、282.5公里處台9線、台30線口）、293.8公里處東竹國小前、花193縣道99.3公里處玉東國中前等路段，務必減速慢行

因台9線是主要幹道，若車流量大，可改道行駛花75縣道（由玉里鎮源城里客城至台東縣池上鄉）、花193縣道（由玉里鎮至新城鄉）及台11線花東海岸公路等替代道路，節省行車時間。

此外，台9線富里鄉「東里村福安路口」、「竹田村義民廟路口」及「石牌村路口」，將會實施號誌管控幹道優先，請支道用路人自行按壓燈桿下通行按鈕，等待號誌變換再通過。

去年918地震造成南區橋梁道路受損， 玉里警分局交通組長陳暐傑說明，崙天大橋已搭建便橋通行，連接玉里鎮往花193縣道的高寮大橋便橋也在今天通車，而玉里大橋目前仍持續封閉南下車道，維持單橋雙線通行，民眾行經時要注意，減速慢行。

原本東部鐵路因玉里到富里段鐵道損壞受阻，也在去年底搶修完成開放通行，陳暐傑呼籲民眾可多利用大眾運輸工具。

因花東狹長，不時發現民眾疲駕駛或未注意車前狀況自撞，玉里警方表示，轄內共計有12處建議的路旁休息區，從台9線由南至北依序是富銘加油站、竹田派出所、全家御皇米店、東里派出所、國光加油站、樂合711超商、信義加油站、大禹加油站、三民派出所；花193縣道依序為赤科山加油站、觀音派出所、春日派出所，駕車時若感覺疲憊，可以不阻礙車輛靠邊休息或是到休息區停放，切勿疲勞駕駛釀成事故。

玉里警分局分局長温基興呼籲，連假期間切勿酒後駕車，並依道路速限行駛，出門前應確實檢查車輛機車性能；另行駛山區道路，因受限於地形狹小、彎道多，行車速度應放慢，切勿跨越中線行駛或超車，隨時注意車輛道路狀況及避免疲勞駕駛，並相互禮讓，以維行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

轄管花蓮南境的玉里警分局，春節連假期間將在重要道路路口規畫交通疏導勤務。圖／警方提供
轄管花蓮南境的玉里警分局，春節連假期間將在重要道路路口規畫交通疏導勤務。圖／警方提供
轄管花蓮南境的玉里警分局，春節連假期間在台9線、花193縣道規畫12個休息站，民眾若覺得疲累，可休息充足再上路。圖／警方提供
轄管花蓮南境的玉里警分局，春節連假期間在台9線、花193縣道規畫12個休息站，民眾若覺得疲累，可休息充足再上路。圖／警方提供

加油站 連假 慢行

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