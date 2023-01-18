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迎春花！春節應景花卉怎麼挑、怎麼選 一次看清楚

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
蘭花應景，消費者接受度高。圖／台北花市提供
蘭花應景，消費者接受度高。圖／台北花市提供

根據農委會統計，春節前兩周，蔬果、畜禽產品、魚貨水產價格齊揚，唯有花卉價格下跌，今年平均每把80.1元，和去年同期相比，價格下跌26%；但年前買氣回升，價格略有回升，春節應景，民眾應景不妨買束花增添春節喜氣。

台北花市表示，春節花卉首推蝴蝶蘭，顏色萬紫千紅消費者接受度高，寓意富貴圓滿，花型討喜、顏色喜慶大方，被譽為「蘭花之后」雅號；照養蝴蝶蘭，須注意採光佳、通風良好，建議選擇根系發展建全、花型完整、著色均勻者，民眾買回家，平均約10天到半個月澆一次水，照養輕鬆又經濟實惠，花期可達一整個月。

而「花王」百合，也是春節應景花卉，百合花型碩大討喜，具有濃郁又芳香的氣味，春節讓家中滿室生香，增添喜慶之感，有事業開春長紅，百事順利合意的寓意；選擇百合，建議可選花莖硬挺、花苞飽滿未開口、無折傷者佳，瓶插觀賞期可持續長達8至14天。

台北花市表示，各式各樣繽紛「菊花」也是消費者喜愛的應景花卉，花型種類琳瑯滿目，如大方飽滿的大紅菊、金莎菊、國王菊、牡丹菊，還有花朵數較多的小菊、特殊放射狀的線菊，菊花是最受歡迎的百變之星；菊花要選花苞飽滿、花莖直挺、葉片完整無乾枯現象，且花苞微開約4至5分者為佳，買回家儘快切除一小段花莖，除去花莖下半段葉片，並在清水中適量加入保鮮劑，可以保持花朵持久綻放。

此外，春節應景，民眾也很愛買「銀柳」，象徵招財吉祥，購買後簡單插瓶，在枝條綁上年節小飾品，就成為喜氣洋洋的春節花卉飾品。

「銀柳」，象徵招財吉祥，購買後簡單插瓶，在枝條綁上年節小飾品，就成為喜氣洋洋的春節花卉飾品。圖／台北花市提供
「銀柳」，象徵招財吉祥，購買後簡單插瓶，在枝條綁上年節小飾品，就成為喜氣洋洋的春節花卉飾品。圖／台北花市提供
台北花市春節營業時間。圖／台北花市提供
台北花市春節營業時間。圖／台北花市提供
菊花是最受歡迎的百變之星。圖／台北花市提供
菊花是最受歡迎的百變之星。圖／台北花市提供
百合花型碩大討喜，具有濃郁又芳香的氣味，春節讓家中滿室生香，增添喜慶之感。圖／台北花市提供
百合花型碩大討喜，具有濃郁又芳香的氣味，春節讓家中滿室生香，增添喜慶之感。圖／台北花市提供

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