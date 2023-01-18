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春節開車返鄉出遊台東 一定要減速避免傷荷包 ！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
春節長達10天連假即將到來，民眾開心返鄉及出遊勢必歸心似箭及興奮忘我，不過，警方取締交通違規則是不休假，尤其是公路上的測速照相桿，更是全天候24小時執法，台東縣警察局呼籲行經台東境內公路勿超速行駛。本報資料照片
春節長達10天連假即將到來，民眾開心返鄉及出遊勢必歸心似箭及興奮忘我，不過，警方取締交通違規則是不休假，尤其是公路上的測速照相桿，更是全天候24小時執法，台東縣警察局呼籲行經台東境內公路勿超速行駛。本報資料照片

春節長達10天連假即將到來，民眾開心返鄉及出遊勢必歸心似箭及興奮忘我，不過，警方取締交通違規則是不休假，尤其是公路上的測速照相桿，更是全天候24小時執法，台東縣警察局呼籲行經台東境內公路勿超速行駛。

台東縣警察局統計去年春節9天連假，測速照相舉發違規超速計1282件，其中，南迴公路427.4公里安朔交控中心測速照相桿舉發600張最多，甚至有同一台車初一和初五各被開1張違規超速。因此，為保障大家行車安全及荷包失血，台東這幾處測速照相桿資訊報你知。

南迴公路427.4公里安朔交控中心道路最高速限70公里，其測速桿設定南下北上都能拍照取締違規超速，雖前後都立牌示警，仍有用路人不遵守速限減速慢行，因而舉發率居高不下。從2019年啟用以來連續3年是春節期間舉發率最高的1支。

另省道台11線158公里富岡測速桿，去年6月啟用，取締件數就高達18955件，為台東舉發最高。警方指出台11線158公里富岡測速桿，取締件數高，研析除是雙向取締增加件數，用路人行駛筆直4線道路疏於速限提醒也是原因之一。

縱谷省道台9線315公里米國學校測速桿，去年取締達8738件，此外，除測速照相外，省道台9戊線建置區間速率科技執法，迄點為森永到壽卡路段，全長約5.9公里，限速40公里，標準行車時間8分51秒。

警方表示，測速照相桿路段速限從50至70公里不等，每年舉發超過1萬多件。提醒用路人經過路段應減速慢行，不僅保障行車安全，也避免違規被拍照傷了自己荷包。

測速 台東 速限

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