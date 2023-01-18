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外送員送餐見「大門懸空」超傻眼：客人怎麼回家？ 背後原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
有外送員送餐時，發現客人家中的大門竟懸空在牆上，連185公分的他也要踮腳尖才能掛到門把，令他不禁好奇，客人平常要怎麼回家。圖取自「外送員的奇聞怪事」
有外送員送餐時，發現客人家中的大門竟懸空在牆上，連185公分的他也要踮腳尖才能掛到門把，令他不禁好奇，客人平常要怎麼回家。圖取自「外送員的奇聞怪事」

外送員常常四處奔波，有時會遇到客人或同行的趣事。一名外送員送餐時，發現客人家中的奇葩裝潢，大門竟然懸空在牆上，連185公分的他也要踮腳尖才能掛到門把，令他不禁好奇，客人平常要怎麼回家，引起不少網友熱烈討論，有網友則曝光背後原因。

一名外送員在「外送員的奇聞怪事」發文，他在跑訂單時，看到有位客人家中的門竟然是懸空在牆上，看起來相當詭異，且懸空的高度也不矮，連號稱185公分的原po也要踮腳尖才能掛得到門把，他也補充，客人真的是從這個門出來取餐，因此這道門絕對不是裝飾，這也令他不禁好奇，「我真的很想問客人他要怎麼回家」。

網友紛紛表示，「這太不科學了吧！」、「可能是送餐專用門」、「哆啦a夢任意門」、「應該是很厲害的三級跳選手」、「看來以後外送員選配裝備，要多個曬衣竿或者折凳了」、「第一次看到欸」、「客人可能是跑酷高手」、「客人200公分吧？」、「他們裡面應該有自備梯子...？回家後收上去，防盜系統的一環」、「踩高蹺」。

原po猜測，這道門應該是後門，「我在想這應該是後門吧？不然這到底要怎麼進出」，他也表示，「公寓格局超級無敵怪，轉角也只有住戶」，2樓到3樓只有半截樓梯、距離只有半步，對此，有知情人士解答，「這原本有樓梯，被對面戶檢舉拆掉」。

外送員 奇聞

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