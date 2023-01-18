冷高壓將從北極圈直接南下 鄭明典：可能影響初二以後的天氣

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北極圈下來的冷高壓，這個冷高壓從北方直接南下，可能影響年初二以後的天氣。

氣象局說，今天會有一股冷空氣南下，北台灣氣溫稍微下降，整天溫度只有14至16度，感受偏涼，其他地方則變化不大，中南部地區低溫12至15度，花東地區低溫17度左右，高溫19至24度，高屏內陸地區溫度會更高一些，中南部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著；天氣跟昨天類似，大台北及東半部地區有局部、零星的降雨，其他地區為多雲到晴。

東北風偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，前往海邊活動注意安全；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意相關資訊。

氣象局說，明天大陸冷氣團減弱，北台灣氣溫稍回升；大台北及東北部地區有局部短暫雨，花東地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五小年夜東北季風增強，但只有北台灣白天高溫稍下降，其餘氣溫變化不大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

周六除夕、周日大年初一東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，下周一大年初二另一大陸冷氣團南下，下周二大年初三大陸冷氣團影響，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五中南部地區及周日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意相關資訊。

25日大年初四至27日初六大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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