冷高壓將從北極圈直接南下 鄭明典：可能影響初二以後的天氣
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北極圈下來的冷高壓，這個冷高壓從北方直接南下，可能影響年初二以後的天氣。
氣象局說，今天會有一股冷空氣南下，北台灣氣溫稍微下降，整天溫度只有14至16度，感受偏涼，其他地方則變化不大，中南部地區低溫12至15度，花東地區低溫17度左右，高溫19至24度，高屏內陸地區溫度會更高一些，中南部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著；天氣跟昨天類似，大台北及東半部地區有局部、零星的降雨，其他地區為多雲到晴。
東北風偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，前往海邊活動注意安全；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意相關資訊。
氣象局說，明天大陸冷氣團減弱，北台灣氣溫稍回升；大台北及東北部地區有局部短暫雨，花東地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周五小年夜東北季風增強，但只有北台灣白天高溫稍下降，其餘氣溫變化不大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。
周六除夕、周日大年初一東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局說，下周一大年初二另一大陸冷氣團南下，下周二大年初三大陸冷氣團影響，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周五中南部地區及周日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意相關資訊。
25日大年初四至27日初六大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言