冷空氣一波波 春節連假天氣變化大、初二全台降溫有感

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，冷空氣持續影響台灣，雖然因為低雲偏多的關係，輻射冷卻作用沒有太明顯，但是今天清晨中北部、東北部空曠地區仍普遍出現10-12度的低溫，整體冷空氣強度已經略有減弱，不過人體實際的感受依然是滿冷的。

根據中央氣象局資料顯示，局屬氣象站今晨最低溫出現在桃園、新竹，桃園市新屋測站今晨3時51分、新竹縣新竹測站今晨4時46分都只有11.9度，其次的新北市淡水測站今晨5時47分12.0度。

今天冷空氣仍在，他說，底層偏北風的影響還在持續，北部、東北部偏冷，白天高溫只有14-16度，中部還有花東一帶高溫在20-23度間，南部受影響最小，高溫可以到24-26度。

他說，今晚到明天清晨偏北風有稍微減弱的趨勢，中部、北部、東北部低溫12-14度，還是要注意是否有輻射冷卻低溫的現象出現，部分區域可能降到10-12度左右，南部及花東地區低溫14-17度，部分地區可能降到14度或以下。

天氣方面，吳聖宇說，仍是以桃園以北到宜蘭、花蓮一帶有較高的降雨機率，雲層也比較厚，顯得陰霾，過了新竹以南之後越往南雲量應該會越少，看到陽光露臉的機會也越大。

明天是上班的最後一天，吳聖宇說，白天期間偏北風較為減弱，冷空氣略有空檔，北部、東北部白天高溫有較大的回升空間，預期高溫可以回到17-19度，其他地方的高溫變化不大，中部及花東地區高溫仍在20-23度，南部24-26度。基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有較高的降雨機率，其他地方則是多雲或晴的天氣。

吳聖宇說，明天晚間至周五小年夜，又會有一股東北季風南下，台灣附近的北風、東北風再度增強，不過影響的幅度有限，主要反應在北部、東北部白天高溫將會略降1-2度，其他地方受影響不大，中部、北部、東北部仍要留意夜晚清晨的低溫，部分地區還是有可能降到12度上下。天氣方面，桃園以北到東半部有較高的降雨機率，新竹以南維持多雲到晴。

吳聖宇表示，小年夜南下這股東北季風，到了周六除夕已經很快減弱，各地溫度上升，溫度回升的趨勢將會持續到周日年初一，西半部天氣穩定，迎風的東半部天氣也逐漸好轉，雖然預報上還是有些雲量及降雨的情況，但如果轉變幅度較大的話，也有雨停甚至陽光露臉的機會。

23日年初二到24日初三，他說，另一波較強冷空氣南下，各地溫度下降，可能達到冷氣團或強烈冷氣團的等級，初二這一天在北部、東半部降雨機會提高，中南部仍為多雲到晴，初三乾冷空氣影響，東半部偶有局部短暫陣雨，西半部天氣穩定。

他表示，25日年初四到26日初五冷空氣減弱，溫度回升，東半部偶有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴。27日初六起另一波冷空氣再度南下，並且有機會一直影響到假期最後兩天28至29日，各地溫度又會有下降的趨勢，北部、東半部下雨的機會也再度提高。

吳聖宇說，整體來看，從年假前一直到連續假期段期間陸續有冷空氣南下，因此溫度的起伏以及天氣的變化都比較多，尤其是北部、東半部一帶變動很大，中部、南部基本上都是多雲到晴的天氣，溫度方面也會有變化，但主要是反應在夜晚清晨的低溫上，日夜溫差的變化是注意的重點，以上簡單供大家參考。

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