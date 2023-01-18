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今北部濕冷2縣市低溫特報 年初二接近寒流南下恐極寒冷

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今北部濕冷2縣市低溫特報 年初二接近寒流南下恐極寒冷

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今(18日)晨北台灣雲層較多，北部陸地及東半部海面有降水回波，北部及宜、花局部短暫降雨，北台灣全天仍偏冷，其他地區早晚冷。本報資料照
今(18日)晨北台灣雲層較多，北部陸地及東半部海面有降水回波，北部及宜、花局部短暫降雨，北台灣全天仍偏冷，其他地區早晚冷。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(18日)晨北部及宜、花有局部短暫降雨，北台灣仍偏冷。春節初一前氣溫有所起伏，年初二至初四(23至25日)另一波強冷空氣南下，達「寒流」定義的機率大幅提升，將轉極寒冷。中央氣象局今晨也針對新竹縣、金門縣發布低溫特報，需留意局部10度以下機率。

吳德榮指出，今(18日)晨北台灣雲層較多，北部陸地及東半部海面有降水回波，北部及宜、花局部短暫降雨，北海岸較明顯。今晨氣溫又較昨晨微升，截至4點53分本島縣市平地最低氣溫為新竹(新豐鄉)10.6度。各地區平地最低氣溫為北部(桃園楊梅區)11.0度、中部(台中清水區)11.3度、南部(高雄大樹區)12.1度、東部(台東鹿野鄉)12.9度。

中央氣象局今晨也針對新竹縣、金門縣發布低溫特報，影響時間為今天清晨至上午，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

吳德榮表示，根據最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(18日)白天起至明(19)日北部及東半部偶有局部短暫雨，北海岸較明顯；中南部天氣穩定、晴時多雲，冷空氣逐日緩慢減弱。今北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷，日夜溫差大，各地區平地氣溫為北部11至18度、中部11至24度、南部12至25度、東部13至25度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，小年夜(20日)至除夕(21日)晨東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降，水氣略增，北部及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕(21日)白天起至年初一(22日)東北季風減弱，氣溫回升，水氣略減，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

他也說，根據最新各國模式模擬顯示，年初二至初四(23至25日)另一波強冷空氣南下，氣溫明顯下降，冷空氣強度的模擬雖仍分歧，但皆已調強，達「寒流」定義的機率大幅提升，應密切注意。年初五、六(26、27日)冷空氣減弱，氣溫明顯回升。至於「春節連假」最後2天(28、29日)的天氣，已超過電腦模式的模擬極限，仍言之過早。

新竹 吳德榮

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