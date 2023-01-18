營建署全新登山安全影片 4條熱門路線注意事項看這裡

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部營建署在年前發表5部全新登山安全宣傳影片。由金鐘演員連俞涵擔任登山安全守護大使，拍攝完成最新宣導短片「敬高山前，先敬夥伴」。圖／營建署提供
內政部營建署在年前發表5部全新登山安全宣傳影片。由金鐘演員連俞涵擔任登山安全守護大使，拍攝完成最新宣導短片「敬高山前，先敬夥伴」。圖／營建署提供

農曆春節10天連假將至，許多民眾會把握假期期間安排登山行程，內政部營建署在年前發表5部全新登山安全宣傳影片。

由金鐘演員連俞涵擔任登山安全守護大使，拍攝完成最新宣導短片「敬高山前，先敬夥伴」，及知名女性登山家詹喬愉再次合作拍攝「玉山南橫三山線」、「雪霸志佳陽線」、「雪霸武陵四秀線」及「太魯閣畢祿羊頭縱走線」4條熱門登山路線注意事項影片，強調大眾從事登山戶外活動，一定要做好事前準備，才能快樂上山，平安回家。

有關國家公園登山安全宣導短片等資訊，民眾可至臺灣國家公園官網(https://np.cpami.gov.tw/)、臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/parkstaiwan/)、Youtube頻道(https://www.youtube.com/user/ParksTaiwan)、及臺灣登山申請一站式服務網(hike.taiwan.gov.tw)瀏覽查詢。

營建署指出，去年申請許可進入玉山、太魯閣與雪霸等三座高山型國家公園登山遊憩人數，較前年成長47%，山域意外事故案件數也增加近45%，分析事故主因以創傷、高山症、迷路與墜谷為大宗。

營建署說明，經了解事故發生原因，發現許多民眾輕忽山林潛藏的風險，就貿然上山；當碰上突發狀況時，又不知該如何因應與救援，而導致山域意外的發生。

營建署呼籲，民眾出發前，應善用「國家公園步道系統分級」，衡量自身健康狀況，為挑選一條適合的路線，並要擬定完整的登山計畫，包含行程安排、團員組成、裝備、糧食、離線地圖、救災資訊及撤退計畫等，最後在出發前一定要選擇有登山經驗者作為留守人，同時擔任突發狀況的緊急聯繫窗口，以掌握登山活動過程進度，確保安全。強調落實以上準備工作，讓可使山林活動過程更加順利與安全。

為讓民眾從日常生活中就能獲取登山安全資訊及建立正確知識，營建署表示，未來也會持續透過環境教育推廣、宣傳影片等各種多元媒介管道，養成國人對登山安全與國家公園山林保育的重視。

國家公園 太魯閣

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