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我下架螺螄粉 陸零嘴「魔芋爽」 現囤貨潮

聯合報／ 記者鍾泓良黃有容巫其倫／台北報導
經濟部長王美花表示，目前並未准許大陸製螺螄粉進口，不論實體通路或電商平台都要求下架。記者林縉明／攝影
經濟部長王美花表示，目前並未准許大陸製螺螄粉進口，不論實體通路或電商平台都要求下架。記者林縉明／攝影

經濟部貿易局日前宣布中國大陸製「螺螄粉」不准進口，並要求食品通路、電商全面下架。而針對網路賣家出售的「魔芋爽」、「黃飛紅麻辣花生」等大陸零嘴，經濟部官員說，「魔芋爽」因國內沒有競爭，曾經有准許廠商專案進口，但要了解賣家是否有來申請准許；至於「黃飛紅」，則因台灣本土產花生，因此花生未開放專案進口，也會提醒廠商下架。

在經濟部宣布螺螄粉全面下架後，知名電商上第一名的熱門商品為螺螄粉，第二名為「魔芋爽」，顯示網路上已出現「囤貨潮」。

螺螄粉是大陸國民美食，但近期因包裝標語引發統戰爭議。取自好歡螺官方微博
螺螄粉是大陸國民美食，但近期因包裝標語引發統戰爭議。取自好歡螺官方微博

官員表示，過去有進口商向貿易局申請專案進口魔芋爽，因魔芋爽在國內並無生產商，因此只要申請專案即可輸台。目前電商平台蝦皮，甚至部分超商都有銷售魔芋爽，經濟部會清查進口商是否進行專案申請。

經濟部貿易局指出，目前並未開放大陸製螺螄粉食品進口，坊間出現螺螄粉販售，已涉及違反進出口等有關法令。依現行規定，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。

財政部關務署昨天表示，海關二○二一年查獲走私螺螄粉二八○件、四○九五公斤，二○二二年查獲五一一件、四三○五公斤，兩年查獲七九一件、八四○○公斤，均依海關緝私條例相關規定沒入貨品及處以罰鍰。

對於「走私品」或「虛報」食品是否屬於常態，經濟部貿易局副局長劉威廉說，「走私品」是指一切不合法進口商品，「虛報」則是指在海關未合法申報帶入商品的手法。

對於螺螄粉為何禁止進口，劉威廉指出，根據兩岸條例，除非是台灣有開放申請專案進口產品，原則上大陸製產品都是原則不開放進口。對於市面上是否有流通除了螺螄粉外的禁止進口產品，貿易局表示，目前仍在了解，海關也會持續嚴格把關。

經濟部 海關 電商

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