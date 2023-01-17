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台灣中風防治推手許重義心肺衰竭辭世 享壽78歲

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣腦中風學會理事長、新光醫院神經科中風中心主任連立明（左）、台灣腦中風學會前理事長、三總神經內科主治醫師李俊泰（中）以及台灣腦神經權威也是台灣腦中風學會前理事長許重義教授（右）。三人1月6日一起商討台灣腦中風學會未來方向。圖／連立明提供
台灣腦中風學會理事長、新光醫院神經科中風中心主任連立明（左）、台灣腦中風學會前理事長、三總神經內科主治醫師李俊泰（中）以及台灣腦神經權威也是台灣腦中風學會前理事長許重義教授（右）。三人1月6日一起商討台灣腦中風學會未來方向。圖／連立明提供

發起建立台灣腦中風登錄作業，一生都在防治對抗腦中風的國內腦神經權威許重義，15日晚間在睡夢中因心肺衰竭過世，享壽78歲。

「1月6日才剛到中國附醫拜訪許校長」甫接任台灣腦中風醫學會理事長的連立明，提到幾天前與他的老師許重義見面的情境，他完全看不出來有任何異狀，但生命無常，很難想像10幾天後，老師就這樣離開了。

連立明說，1月6日那天，他與台灣腦中風學會前理事長李俊泰一起拜訪許重義，他們都稱他為「許校長」，許重義擔任過台北醫學大學二任校長，總是以校長的稱號稱呼他。

當天，許校長一如往常地展現他的一絲不苟，二人抵達前，桌上就已經準備好一人一杯咖啡、一人一份蛋糕、一人一份伴手禮，沒有任何缺漏，如同他做人以及對於學術研究的態度，嚴謹又完美。

連立明說，許校長一生致力於腦中風防治，每次談話一定會講幾句名言「預防腦中風最簡單的方法就是控制高血壓」「誰最容易中風？中風過的人」，幾乎是標準作業流程的問句，他才在幾天前與李前理事長開許校長玩笑，「校長，這幾句話，你講到我們都會背了」。

接下台灣腦中風學會理事長大任，連立明說，許校長也給他非常多建議，其中特別強調「中風是預防勝於治療」，台灣預防中風的基礎還要再加強努力，中風一旦發生就一發不可收拾，要改善最好的方法就是阻絕於境外。三人相談一個多小時，許校長不斷耳提面命，談的都是他對中風防治的掛心。

民國95年到96年間，許重義擔任台灣腦中風學會理事長，連立明擔任學會秘書長，許重義同時也是台北醫學大學校長，當時他認為，台灣應該也要有一套本土的資料，開始推動台灣中風登錄，從原本僅有39家醫院加入，到後續60幾家也一起登錄，資料也從3萬多筆資料，到後來有10萬多筆資料。

登錄資料對醫院來說是麻煩又繁雜的作業，需要額外的人力以及經費，但許校長的號召力以及他努力自籌經費，奠定了台灣腦中風防治的基礎，學會也從中登錄資料中找出台灣腦中風防治的三大問題，患者施打血栓溶解劑比例過低、降膽固醇藥物給付標準未跟上國際、無法得知中風患者後續戒菸作為，該項結果也整理成文章，發表在2000年醫學雜誌「循環」（Circulation）上。

連立明說，許校長是他的指導教授，撰寫論文的過程中，許校長非常嚴謹，每個項目都要求非常詳細，不會因為時間不夠就急就章，這不僅是他對於學術的態度也是處事態度。

此次與他討教學會未來的方向，許校長也特別提了他的二句名言，三個臭皮匠勝過一個諸葛亮、人不能只靠天份要靠努力。任何事情別只悶著頭做，多找一些腦袋討論，會更有機會成功，人也不要自負，自以為聰明而不靠努力，連立明說，這些話他以前就常常講，也影響他非常深遠。

腦中風 高血壓

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