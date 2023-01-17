刷簿子囉！首筆不排富育兒津貼除夕前入帳 沒申請拿不到

年假即將到來，家有未滿兩歲兒童、沒有領取托育補助的家庭，今年起首度可領「不排富」的育兒津貼，而且保證除夕前入帳。社會及家庭署副署長李臨鳳表示，各地政府首長都向中央反映，要讓大家領到津貼過好年，因為看到有錢入帳就很高興，是人之常情，已要求系統廠商加緊腳步，分流發放，務必在除夕前都要發完。

「以前被排富而不曾申請育兒津貼者，要記得去申請。」李臨鳳提醒，育兒津貼是需要申請的，當家有孩子出生，家長去辦理出生登記的時候，就會被通知，但如果過去因所得稅率達到20%而被排除、以前沒有領過育兒津貼的家庭，記得要向公所申請。

行政院去年10月拍板今年一月起，未滿2歲育兒津貼及托育補助取消排富規定。當時衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟受訪表示，津貼和補助的領取條件一直在逐年剝除，這次拿掉最後一道門檻「所得稅率未達20%」，首度不排富，同時加碼低收、中低收家庭的托育補助，預計增加29億元支出、1.7萬多名兒童受惠。

此外，為了讓兒童少年安置機構的孩子，感受年節的溫馨氣氛，衛福部特別在農曆春節前，依114家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，希望讓未能回家過年的機構院童及工作人員，在春節期間團聚一堂，享用溫馨的春節美味佳餚。

社家署也提醒，假日期間要多注意兒童的安全，不要讓幼兒離開大人的視線，更不可讓兒童獨處在易發生危險或傷害的環境下，以免發生高樓墜落、玩折疊桌椅受傷、玩火引燃、溺水或玩窗簾拉繩窒息等意外事故發生。

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