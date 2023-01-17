春節連假迎冷氣團！小年夜降雨熱區出爐 「這日」回暖喜出遊

春節將至，中央氣象局今發布春節初二前一周天氣概況，明天起至初二北部、東半部地區皆有局部雨勢，中南部地區則為多雲到晴天氣，小年夜(20日)受東北季風影響，宜蘭、花蓮地區將迎一波較大雨勢；初二再迎大陸冷氣團南下，各地溫度明顯下降，北部地區更有低溫14度以下發生機率。

氣象局表示，小年夜(20日)東北風增強，將伴隨較多水氣，北部、東半部會出現明顯降雨，宜蘭及花蓮可能有較大雨勢。除夕(21日)到初一(22日)東北季風減弱，北台灣氣溫回升，迎風面桃園以北、東北部地區有雨。初二(23日)再迎一波大陸冷氣團南下，各地溫度明顯下降。初四(25日)到初六(27日)冷氣團減弱，氣溫才會回升。

氣象局指出，離島部分，馬祖地區明後天及除夕低溫有10度以下發生機率，小年夜及初二也有10度左右低溫機率；金門地區明、後天低溫約為12度、高溫16度，緊接小年夜至初二溫度都介於13度至18度之間；澎湖部分，明天起至初二溫度都在15度至19度間，提醒民眾留意溫差。

另外，氣象局指出，18、20、22日西半部及中南部地區易有霧；18、20日東北季風偏強，要留易沿海風浪。 中央氣象局發布春節期間天氣預報圖。圖／氣象局提供 中央氣象局提醒，18、20日東北季風偏強，要留易沿海風浪。圖／氣象局提供

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