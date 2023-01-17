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國家眼庫邁入10年 去年逾5百人捐眼角膜一千多人在等

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
器捐中心今與SightLife簽訂第二階段合作備忘錄(MOU)。左起為台灣國家眼庫計畫主持人兼醫學主管胡芳蓉、SightLife亞洲區副總裁Patrick Emery、器捐中心董事長石崇良。記者邱宜君／攝影
器捐中心今與SightLife簽訂第二階段合作備忘錄(MOU)。左起為台灣國家眼庫計畫主持人兼醫學主管胡芳蓉、SightLife亞洲區副總裁Patrick Emery、器捐中心董事長石崇良。記者邱宜君／攝影

眼角膜是靈魂之窗的最前線，如果因意外受傷、感染、疾病而受損，就會影響視力，嚴重者甚至會失明，唯有接受角膜移植，才有機會重建光明。由台大醫院承接、2013年成立的「台灣國家眼庫」，是世界唯一由國家計畫支持、服務全國人民的眼庫，器捐中心自2016年起與國際非營利組織「SightLife」合作，持續精進我國角膜移植技術及品管，在過去6年的努力下，捐贈眼角膜人數成長為10年前的3倍，國內民眾的角膜移植來源也以有高達8成來自國內，是10年前的2倍。

器捐中心今與SightLife簽訂第二階段合作備忘錄(MOU)，器捐中心董事長石崇良表示，國內接受移植的病人已有將近8成是用國人捐贈，仰賴進口的比例降低到2成，經過品管確認的角膜移植，預後也更好。新冠疫情讓這次MOU遲了兩年才簽，期待可以繼續在過去基礎上把成功經驗分享給更多國家，希望台灣能成為亞洲重要的角膜移植訓練中心，協助更多亞洲國家的人員訓練和相關技術協助。

SightLife亞洲區副總裁Patrick Emery表示，台灣的國家衛生政策體系管理系統非常健全，可以幫助SightLife所提供的訓練課程資源，可以及時而有效地落地，執行力非常好，只要導入資源，受訓的有效性和持續性都很好。這次簽訂第二階段MOU，SightLife希望繼續與台灣國家眼庫密切合作，致力於讓角膜失明消失於世界。

台灣國家眼庫計畫主持人兼醫學主管胡芳蓉表示，眼庫的工作人員依靠國家計畫與台大醫院經費挹注的支持，全年無休24小時輪班，因為角膜移植的每一個步驟都要搶時間。角膜必須在捐贈者往生後6小時內取下，立刻送回眼庫進行安全品質的把關，在配合各地醫院的移植手術時間，從眼庫送往台灣各地的醫院，最慢7到10天角膜要出庫、完成移植手術。

胡芳蓉指出，過去10年來，國家眼庫計畫確保國人捐贈角膜品質、提升了國人角膜捐贈數量及家屬滿意度、提供角膜緊急修補使用以挽救病患摘除眼球厄運，運作及品質獲國際肯定。台灣角膜捐贈人數已從2012年的224例增加到2020年的679例，案例數成長3倍，2022年角膜利用率高達99.6%，至今沒有一位受贈者角膜移植術後發生眼內炎，叫少見的緊急修補角膜案例也累計達149人受惠，得以保住眼球。

胡芳蓉表示，去年有519人捐贈眼角膜，但等待移植人數有1288人，顯示目前國人捐贈的角膜仍不足國內移植手術所需，因為有部分較嚴重的病人仍會需要第二次以上的移植，期待有更多民眾響應器官捐贈。

台大醫院 手術 失明

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