春節天氣一次看！北濕涼、中南部陽光露臉 這日再迎冷氣團
中央氣象局表示，今、明(17日、18日)兩天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，東北部及大台北地區有局部短暫雨。春節期間初二再迎一波大陸冷氣團南下，預估強度會再增強，一路影響到初四，中部以北、東北部低溫約13、14度；雨勢部分，小年夜至初六北部、東半部地區濕涼，中南部地區為多雲到晴天氣，有機會看到陽光露臉。
氣象局表示，明天大陸冷氣團影響南下，北台灣高溫下降至14到16度，中南部、花東地區高溫變化不大，約19至24度；西半部及東北部地區低溫約12至15度、東半部地區約17度，大台北地區及東半部地區需留意局部零星短暫雨。
氣象局指出，19日冷空氣減弱，雨區同樣為大台北地區及東半部地區。小年夜(20日)東北風增強，北台灣高溫下降至17、18度，低溫約14至16度，其他地區溫度變化不大，高溫約20度以上，但這波東北風伴隨水氣增多，北部、東半部出現降雨，宜蘭及花蓮可能有較大雨勢。
氣象局表示，除夕(21日)到初一(22日)東北季風減弱，北台灣氣溫回升，迎風面桃園以北、東北部地區有雨。初二(23日)再迎一波大陸冷氣團南下，強度可能會再增強，並一路影響至初四(25日)，中部以北、東北部地區低溫約13、14度，其他地方約15、16度 ，迎風面有雨。初四到初六(27日)冷氣團減弱，氣溫略微回溫，迎風面北部、東半部地區仍要留意局部雨勢。
另外，氣象局也說，明天及小年夜中南部地區、初一西半部地區有低雲及局部霧影響能見度，提醒民眾留意。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言