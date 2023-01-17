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春節天氣一次看！北濕涼、中南部陽光露臉 這日再迎冷氣團

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，小年夜至初六北部、東半部地區濕涼，中南部地區為多雲到晴天氣，有機會看到陽光露臉。圖／本報資料照
中央氣象局表示，小年夜至初六北部、東半部地區濕涼，中南部地區為多雲到晴天氣，有機會看到陽光露臉。圖／本報資料照

中央氣象局表示，今、明(17日、18日)兩天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，東北部及大台北地區有局部短暫雨。春節期間初二再迎一波大陸冷氣團南下，預估強度會再增強，一路影響到初四，中部以北、東北部低溫約13、14度；雨勢部分，小年夜至初六北部、東半部地區濕涼，中南部地區為多雲到晴天氣，有機會看到陽光露臉。

氣象局表示，明天大陸冷氣團影響南下，北台灣高溫下降至14到16度，中南部、花東地區高溫變化不大，約19至24度；西半部及東北部地區低溫約12至15度、東半部地區約17度，大台北地區及東半部地區需留意局部零星短暫雨。

氣象局指出，19日冷空氣減弱，雨區同樣為大台北地區及東半部地區。小年夜(20日)東北風增強，北台灣高溫下降至17、18度，低溫約14至16度，其他地區溫度變化不大，高溫約20度以上，但這波東北風伴隨水氣增多，北部、東半部出現降雨，宜蘭及花蓮可能有較大雨勢。

氣象局表示，除夕(21日)到初一(22日)東北季風減弱，北台灣氣溫回升，迎風面桃園以北、東北部地區有雨。初二(23日)再迎一波大陸冷氣團南下，強度可能會再增強，並一路影響至初四(25日)，中部以北、東北部地區低溫約13、14度，其他地方約15、16度 ，迎風面有雨。初四到初六(27日)冷氣團減弱，氣溫略微回溫，迎風面北部、東半部地區仍要留意局部雨勢。

另外，氣象局也說，明天及小年夜中南部地區、初一西半部地區有低雲及局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

冷氣團 氣象局 低溫 春節 除夕

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